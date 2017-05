El secretari d'estat d'Infraestructures, Julio Gómez-Pomar, ha anunciat que Foment tornarà a licitar dos trams del corredor mediterrani per " problemes irresolubles". Es tracta dels trams Castellbisbal-Martorell i Vandellòs-Castelló. L'anunci s'ha produït aquest divendres en la IV Trobada Ferroviari del Mediterrani, organitzada pel diari 'Expansión'.

Gómez-Pomar, però, ha assegurat que aquests nous contractes no suposaran cap mena de retard i que la finalització de les obres del tram entre Múrcia i la frontera francesa es produirà dins els terminis estipulats. El govern central es va posar com a data límit l'any 2019. El mateix assegurava el dirigent popular Xavier García Albiol fa tres mesos al Fòrum Europa Tribuna Mediterrània, celebrat a València.

Cal dir que aquestes dates fan referència només a la finalització de les obres. A partir d'aquí, començaran les proves de via i l'homologació de maquinistes per a diferents trams de la xarxa ferroviària.

El secretari d'estat d'Infraestructures també ha refermat el compromís del govern d'Espanya amb la infraestructura mediterrània, i és per això que les noves licitacions es produiran de manera "immediata". Gómez-Pomar ha xifrat en 3.123 milions d'euros el pressupost que el govern central destinarà a la construcció de la infraestructura entre 2017 i 2020.

Discrepàncies de la Generalitat catalana i valenciana

Al mateix acte hi ha participat Josep Rull, conseller de Territori de la Generalitat de Catalunya i María José Salvador, consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració de la Generalitat Valenciana.

Rull ha discrepat de la data de finalització de les obres perquè encara hi ha discussions "en elements bàsics". El conseller també ha enumerat les "incògnites" que suscita el projecte, entre les quals figuren la dificultat d'accés als ports catalans i la implementació total de l'ample de via internacional en els terminis marcats per a l'any 2025.

Per la seva banda, María José Salvador afirma que "és vital el factor de la connectivitat" per crear riquesa al país, i ha dubtat sobre si l'executiu espanyol està fent tot el possible per complir els terminis.