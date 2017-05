Foment critica la “desbordada” creació d’impostos a Catalunya

Foment del Treball va lamentar ahir l’entrada en vigor de l’impost sobre begudes ensucrades envasades, que considera injustificat, i va criticar la “creació desbordada” de nous impostos que, al seu judici, penalitzen Catalunya.

En un comunicat, la patronal va afirmar que l’entrada en vigor de l’impost “no fa més que reblar la situació desavantatjosa que pateixen famílies i empreses a Catalunya” en suportar la fiscalitat més alta d’Espanya, i va assegurar que no afavorirà canvis en els hàbits de consum.

Per a Foment, l’impost serà un tribut suportat pel consumidor, tant si té bons hàbits alimentaris com si no. I, va afegir, la discriminació de les begudes ensucrades no constitueix cap garantia per afavorir la salut: “La finalitat de l’impost sembla essencialment recaptatòria”.

La patronal catalana va recordar que Catalunya té 14 impostos propis, una xifra superior a la mitjana de tributs propis aprovats per la resta de comunitats. A més, Foment va demanar “que es reverteixin els augments impositius que ha patit la ciutadania de Catalunya” i que no es continuï amb la inèrcia de crear nous impostos.

L’impost al greix, a llarg termini

Aquestes crítiques arribaven el dia que la portaveu del Govern, Neus Munté, matisava que no es preveu gravar “a curt termini” altres productes ensucrats, com ara la brioixeria industrial. Primer, va dir, l’executiu vol avaluar l’impacte de l’impost als refrescos. La puntualització sorgeix després que Lluís Salvadó, secretari d’Hisenda, digués dilluns que el Govern estudia crear nous impostos al sucre o el greix en un marge de quatre o cinc anys.