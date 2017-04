Foment licitarà en paquets les radials en fallida

El ministeri de Foment va confirmar ahir que no té cap intenció de quedar-se amb les vuit autopistes radials que han fet fallida una vegada hagi de rescatar-les, sinó que en tornarà a cedir l’explotació a empreses privades, traient-les a concurs agrupades en lots o paquets perquè “generin sinergies”.

Així ho va indicar ahir el titular del departament, Íñigo de la Serna, que considera “absolutament imprescindible relicitar aquestes vies” per preservar l’interès general i també amb l’objectiu que tinguin “el mínim impacte possible” en els comptes públics, va dir en un acte de la patronal de la construcció Seopan.

De la Serna va advocar per treure a concurs les vies agrupades en lots i no individualment. “Encara cal definir com es realitzarà, però creiem que és important fer-ho agrupant-les en paquets per aconseguir sinergies”, en referència als estalvis que s’obtindrien suprimint les àrees duplicades en la nova empresa.

El ministre va reiterar que amb aquesta licitació de les autopistes el ministeri aixecarà fons per “reduir” l’import de la polèmica clàusula de la responsabilitat patrimonial de l’administració (RPA) que l’Estat assumirà quan hagi de fer front al rescat de les autopistes.

Aquesta càrrega econòmica són els diners que l’Estat haurà de pagar a les actuals concessionàries de les infraestructures per compensar-les per la inversió que van fer en el moment de la construcció, una factura que al sector es calcula en prop de 5.000 milions d’euros, però que Foment rebaixa a “menys de 3.000 milions d’euros”.

A més, amb la nova concessió de les vies a empreses privades el ministeri pretén evitar assumir el cost que li suposaria el manteniment i explotació de les vies, una xifra de prop de 65 milions anuals.

Seittsa, una societat que depèn de Foment, s’encarregarà d’assumir les autopistes i preparar-les per tornar a licitar-les una vegada el procés de concurs de creditors en què estan immerses des de finals del 2012 desemboqui en la seva liquidació i, per tant, en la seva reversió a l’Estat.

Repunt del trànsit

La nova estratègia de Foment per a aquestes infraestructures sorgeix del repunt del trànsit que s’hi registra des de l’any passat, que, segons De la Serna, les converteix en viables si es descompta la motxilla del deute que porten, és a dir, uns 3.400 milions.

No obstant això, es tracta d’un procés que encara trigarà mesos a produir-se, perquè els tribunals han anul·lat la liquidació de les tres autopistes que havien arribat a aquesta fase final del seu concurs de creditors. Així, la data inicialment fixada perquè Foment n’assumís la titularitat -el mes de juliol d’aquest any- s’ha ajornat.

La CNMV investiga l’opa a Abertis

El president de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Sebastián Albella, va revelar ahir que l’organisme supervisor de la borsa investiga si hi va haver abús d’informació privilegiada en l’anunci d’oferta amistosa de la concessionària italiana d’autopistes Atlantia sobre Abertis.

Albella va afirmar que l’organisme “sempre investiga aquestes situacions” i va demanar temps. “Quan hi ha una situació d’aquest tipus, s’investiga sempre”, va subratllar Albella respecte a l’operació, l’anunci de la qual va venir precedit d’un repunt d’Abertis a la borsa que es va acostar al 7%.