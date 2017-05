L'Estat ratifica que no renovarà les concessions de l'AP-7 i l'AP-2

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha ratificat aquest dilluns que el govern espanyol no renovarà les concessions a Abertis de les autopistes catalanes AP-7 i AP-2 quan arribin al seu venciment, entre els anys 2019 i 2021.

De la Serna ha estat clar quan se li ha preguntat sobre aquest tema en un col·loqui sobre el sector immobiliari en el que participava. "Insisteixo que no prorrogarem les concessions existents", ha reblat el ministre.

La fi de les concessions obre el debat sobre el futur dels peatges Davant les informacions que apunten que la pròrroga d'aquestes concessions podria formar part de la negociació d'una eventual oferta d'adquisició de la italiana Atlantia per Abertis, el ministre s'ha limitat a contestar que "el govern no es pronunciarà sobre una operació corporativa, sobretot quan encara no hi ha un plantejament o cap proposta concreta sobre la taula".

Íñigo de la Serna tampoc ha aclarit quin serà el futur de les autopistes esmentades quan acabi la concessió. La Generalitat s'inclina per crear a Catalunya un sistema de vinyeta i que l'Estat hi participi mitjançant un consorci entre les administracions.

Però el ministre no ha volgut aclarir si l'Estat s'encarregarà directament de l'explotació i gestió de l'AP-7 i l'AP-2 un cop acabin les concessions, o les traurà de nou a concurs perquè un operador provat se'n ocupi. "En el seu moment el govern decidirà", ha dit.