El president del BBVA avisa que el sistema hipotecari espanyol deixarà de ser "baratíssim" com fins ara

260x366 El president del BBVA, Francisco González. / EFE El president del BBVA, Francisco González. / EFE

El president del grup BBVA, Francisco González, ha hagut de dedicar tres quartes parts de la seva presentació de resultats per parlar d' hipoteques i clàusules abusives. Malgrat haver volgut centrar l'atenció en el negoci digital de l'entitat, el principal problema que sobrevola el sector financer espanyol ha fet mal als resultats d'aquest banc, que han empitjorat un 46% a Espanya, amb un impacte negatiu de 404 milions d'euros en l'útim exercici que s'han destinat íntegrament al provisionament per la devolució d'aquests diners.

Però González s'ha posat a la defensiva. Segons aquest banquer, el sistema hipotecari de l'Estat espanyol fins ara "baratíssim, fàcil i més econòmic que el de la majoria de països europeus" ha permès que més del 70% de la població hagi tingut accés a la vivenda en propietat i, per tant, si s'endureixen les condicions a l'hora de concedir els préstecs per a les entitats, "és evident que s'encariran les hipoteques".

"Tant de bo fa deu anys ens haguessin deixat clares les lleis de transparència i això ara no estaria passant"

Així doncs, el BBVA se suma als últims advertiments de la banca que, després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia Europeu, han reiterat que d'ara en edavant s'encariran i es restringiran més les hipoteques. I després de defensar el sector al qual pertany, González ha donat la benvinguda a la nova llei que prepara el ministeri d'Economia liderat per Luis de Guindos que ha de garantir la transparència en els contractes hipotecaris i, fins i tot, ha acabat deixant anar que si aquesta normativa hagués existit abans el conflicte per les clàusules terra no s'hagués produït: "Tant de bo fa deu anys ens haguessin deixat clares quines són les lleis de transparència", ha apuntat.

El banquer que voldria ser el Pare Noel cada matí

Però la realitat és que el BBVA, com la majoria d'entitats financeres del país, tenen un problema sobre la taula que han de solucionar, no només amb les clàusules terra, sinó també amb les clàusules de formalització de la hipoteca. Sobre aquesta qüestió, a banda de deixar clar que ha influït negativament en el resultat de l'entitat, González ha assegurat que el "BBVA ha estat exemplar", perquè tan aviat com el Tribunal Suprem "va canviar de criteri", va posar un mecanisme a l'abast dels seus clients. En defensa d'aquest argument, González ha deixat clar quina és la seva interpretació de la sentència del TSJE. "El Tribunal Suprem diu que les clàusules terra són legals, però fixa un nou criteri de transparència i el TSJE no diu que són abusives només parla de retroactivitat", per tant, segons González, " esperarem al que torni a dir el Suprem el 15 de gener per tornar els diners ràpidament".

"El Suprem no va declarar il·legals les clàusules terra, va ser un canvi de criteri"

Sobre si pensen fer com Bankia i tornar tota la quantitat cobrada per les clàusules terra, González ha deixat clar que cada cas és diferent i que, tot i que li "agradaria ser el Pare Noel cada matí" i regalar-ho tot, ha de complir amb els seus accionistes i retornar-ho en funció del que correspon. Això sí, ha dit, "evitarem tota conflictivitat que poguem i farem les coses bé", ha sentenciat el banquer.