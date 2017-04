Fre burocràtic a la seguretat aèria

Tràmits eterns, retards administratius i falta de personal. Aquesta és la llista de traves que denuncien les companyies i propietaris d’aeronaus privades que depenen de l’Oficina de Seguretat en Vol (OSV) corresponent a Catalunya. Aquesta delegació, amb seu a l’aeroport de Sabadell i que penja de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, és la responsable de gestionar les inspeccions i sol·licituds que hagin de fer els operadors del sector aeri en aquest territori i a Osca. A Espanya hi ha un total de vuit oficines territorials i, en nombre de companyies gestionades, la de Catalunya és la segona més gran després de la que hi ha a Cuatro Vientos (Madrid).

Des del desembre del 2015, però, la delegació catalana viu un buit de poder que s’està traduint en un caos administratiu considerable, segons lamenten els afectats. En aquesta data es va jubilar amb 70 anys el director de l’oficina, però quan va deixar el seu lloc l’Estat no va nomenar un nou responsable, sinó que hi va situar un director en funcions sense capacitat per firmar i resoldre tràmits. Això provoca que moltes sol·licituds hagin de viatjar fins als serveis centrals de Madrid abans de ser acceptades i provoca retards per a les companyies.

Segons ha pogut saber l’ARA, una cinquantena d’aquests operadors han activat una campanya en els últims mesos per revertir aquest escenari i demanar més recursos per a l’oficina. De moment, han fet un enviament massiu de cartes a la directora de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria en què critiquen el “greuge comparatiu” que pateixen respecte a les companyies que depenen d’altres oficines. “Estem patint molts retards, per exemple, en la renovació de certificats”, explica Dora Hernández, la presidenta de l’Associació d’Empreses i Operadors de l’Aeroport de Sabadell, que també s’ha sumat a aquesta reivindicació.

Fonts de la mateixa delegació catalana confirmen aquest problema intern i afegeixen que els serveis centrals fa anys que els neguen un augment de personal per donar una resposta més bona a les demandes dels operadors. Actualment, a l’OSV de Sabadell tan sols hi treballen set persones: tres funcionaris i quatre treballadors contractats. En aquest sentit, el que preocupa especialment els afectats és que fins ara l’única solució de l’Estat ha sigut desviar les funcions de l’oficina a altres delegacions.

Vueling, ‘exiliada’ a Palma

Un dels símptomes d’aquesta situació va ser, segons confirmen diverses fonts, que l’ens central va enviar Vueling, la primera aerolínia del Prat, a l’Oficina de Seguretat en Vol de Palma. Des de fa aproximadament un any, la companyia, que té la seu a l’aeroport de Barcelona, s’ha d’adreçar a la delegació de les Balears. Segons fonts de l’oficina, l’Estat va justificar aleshores que l’OSV de Catalunya no tenia prou personal per atendre els tràmits que generava Vueling. Aquestes fonts també asseguren que l’oficina de Palma va haver de contractar més personal mesos després que s’hi derivessin els tràmits de Vueling i critiquen que l’Estat va aprovar aquesta dotació de plantilla després de negar-la a Catalunya. “És com si tens una bústia al costat de casa i et diuen que per enviar una carta has de travessar el mar”, lamenta un dels treballadors de l’OSV.

A més, a partir de dimarts vinent, aquest èxode d’empreses a la resta d’oficines territorials s’accentuarà encara més. Els serveis centrals han notificat a deu empreses que actualment depenen de la delegació catalana que hauran de derivar els seus tràmits a València i Madrid. Helipistas, empresa de serveis en helicòpter, és una de les afectades que passaran a dependre de la delegació valenciana. “Estan fent un desmantellament controlat”, denuncia el responsable d’aeronavegabilitat de la companyia, Joan Granizo.

LES CLAUS

1. Què és l’Oficina de Seguretat en Vol?

L’Agència Estatal de Seguretat Aèria, l’administració estatal que s’encarrega de garantir que els operadors aeris compleixen la normativa, té una xarxa de vuit oficines territorials. La que pertoca a Catalunya té la seu a l’aeroport de Sabadell i és la segona de l’Estat en nombre de companyies a les quals dona servei, amb una cinquantena. Actualment hi treballen tan sols set persones.

2. Què reivindiquen els operadors catalans?

Una quarantena de companyies i propietaris d’aeronaus privades critiquen des de fa mesos el caos administratiu que regna a la delegació catalana. Des que el desembre del 2015 es va jubilar el director de l’oficina, l’Estat no ha designat un substitut amb capacitat per signar tràmits. Això provoca que moltes de les peticions que fan les companyies s’hagin de derivar als serveis centrals i a altres oficines i que s’endarrereixin.