Freixenet comença a vendre ‘prosecco’

Freixenet, el principal productor de cava, ha començat a flirtejar amb altres denominacions d’origen. En concret, l’empresa familiar ha començat a comercialitzar ' prosecco', un vi escumós italià que és competència directa del cava. Ho fa, a més, amb la seva pròpia marca, Freixenet.

És el primer cop que Freixenet ven altres denominacions d’origen que no siguin la DO Cava, de la qual no només és el màxim productor, sinó que també la defensa des del Consell Regulador del Cava, que està presidit precisament per Pedro Bonet, membre de la família propietària de Freixenet.

La decisió, a més, arriba en un moment delicat per al sector: les vendes estan estancades, i els grans productors, en un punt mort que els està obligant a redefinir el negoci. En canvi, les vendes de ' prosecco' viuen una etapa daurada, sobretot al Regne Unit, on segons els càlculs del consorci d’aquesta DO es van vendre 112,7 milions d’ampolles l’any passat: és a dir, els anglesos van consumir pràcticament un terç de la producció anual d’aquest vi italià, que va superar fins i tot el consum i les vendes de champagne.

Les nissagues del cava, al límit

Fonts de Freixenet han explicat a l’ARA que la companyia vendrà el seu 'prosecco' en dos dels 142 països on és present. Un d’ells és, precisament, el Regne Unit, i l’altre és un país nòrdic que la companyia no concreta. La cavista no produeix el vi, sinó que hi posa la marca.

“La companyia ha reconegut el potencial d’aquesta varietat i ha identificat la necessitat d’un producte d’alta qualitat que atregui l’àmplia base de consumidors de ' prosecco'”, va explicar la companyia a la premsa especialitzada britànica, i va afegir que la marca “havia trobat el gust perfecte de ' prosecco' per als paladars britànics”.

El cava, un sector estancat

El 2016 les vendes de cava van quedar pràcticament estancades en els 245 milions d’ampolles, i les exportacions europees van tornar a caure, sobretot a Alemanya, que fins ara era el mercat més important: l’any passat les vendes en aquest país van baixar un 30%. En conjunt, el sector va facturar 1.079 milions d’euros.

Aquest escenari ha obligat les cavistes a fer un replantejament del negoci: ara se centren a produir menys –i reduir costos, com ha passat a Codorníu, que acaba de pactar el primer ERO de la història de l’empresa, i del sector– i intentar facturar més, amb una aposta creixent per la gamma alta.

De totes maneres, la crisi de la DO Cava és profunda. Ja fa tres anys, una quinzena de petits cellers productors de vi escumós van decidir abandonar aquesta denominació d’origen i van fundar una altra denominació, Clàssic Penedès, ja que consideraven que la DO Cava els impedia vendre els seus vins escumosos a preus que no fossin massa baixos.