Front comú per salvar els musclos de l’Ebre

El que fa especials tant els musclos com les ostres del delta de l’Ebre són precisament les condicions del clima i l’orografia de la zona on es produeixen. Però, des de fa anys, l’augment de la temperatura de l’aigua en fa perillar la producció. Els últims deu anys, només a la badia del Fangar, el marge esquerre del delta de l’Ebre, s’ha reduït gairebé en un 40%, i ha passat d’una mitjana anual d’1,3 milions a 750.000 quilos. Una situació límit que ha forçat que, per primera vegada, administració, productors i científics hagin optat per fer front comú per mirar de posar-hi remei.

La setmana passada el director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat, Sergi Tudela, va presentar als aqüicultors del Delta un informe sobre la circulació i renovació de l’aigua a la badia del Fangar. L’augment de la temperatura de l’aigua provoca que la bocana de la badia es vagi tancant progressivament per l’acumulació de sediments, cosa que impedeix que l’aigua es renovi amb prou freqüència perquè els musclos puguin sobreviure. Així, segons l’estudi -elaborat pel Centre Internacional d’Investigació dels Recursos Costaners i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària- l’aigua es renova amb una mitjana d’entre quatre i set dies. Aquest lapse de temps en redueix significativament la qualitat i provoca que la temperatura sigui significativament més alta que la de l’altra badia, la dels Alfacs.

Una situació preocupant

“És una situació que abans es produïa un de cada tres anys però que ara es repeteix cada estiu”, afirma Miquel Carles, president de la Federació de Productors de Mol·luscos del Delta de l’Ebre (Fepromodel). Els pics de més mortalitat de la cria de mol·luscos a la zona s’han donat quan la temperatura de l’aigua ha arribat als 28 graus. Si això passa durant més de deu dies seguits provoca la mort de la majoria de cries i la consegüent pèrdua de la producció.

L’estudi constata que la situació és preocupant, i per això la Generalitat s’ha compromès a actuar. “Estem parlant de temps de residència de l’aigua molt alts, que s’haurien de corregir si es vol garantir la producció de mol·luscos a la badia del Fangar”, apunta Agustín Sánchez-Arcilla, de la Universitat Politècnica i un dels autors de l’informe. A més, precisa que si set dies per renovar l’aigua ja són massa, en ocasions s’han arribat a registrar màxims de fins a 20 dies.

Si la situació segueix així, l’informe pronostica que el 2050 la bocana del Fangar -que fa uns dos quilòmetres- perdrà 140 metres i encara es reduirà més la seva capacitat de producció. Però els mateixos autors de l’informe avisen que no poden començar a actuar perquè encara queda feina per fer. “Estem al moment zero, ara tenim una primera diagnosi i a partir d’aquí hem d’analitzar a tres bandes -productors, científics i administració- quines són les millors solucions per resoldre aquest problema”, assenyalava Tudela, que considera que drenar la badia (que és el que reclamen els productors) no és el millor remei. “Potser hi ha solucions que tenen menys impacte, com per exemple afavorir la circulació d’aigua dolça a través dels canals”, afegia. “És important que per primera vegada ens tinguin en compte per buscar solucions”, apuntava, per la seva banda, el president de Fepromodel.

Una altra de les conseqüències d’aquesta situació és que els productors del Delta han d’anar a comprar la cria fora de la zona. Per això, a finals del 2016, la mateixa federació de productors va intentar promoure la creació d’una denominació d’origen protegida (DO) de musclos i ostres del delta de l’Ebre per mirar de guanyar valor afegit. Però per aconseguir-ho es va engegar un procés que pot allargar-se fins a cinc anys i que requereix inversió de temps i diners per millorar la comercialització i producció dels mol·luscos. Per tirar-lo endavant, van demanar fins i tot fons europeus de Feder l’octubre del 2016.

Els productors de mol·luscos del delta de l’Ebre són el gran sector aqüícola de Catalunya, amb una producció anual d’uns 4 milions de quilos de musclos, 300.000 d’ostres i 90.000 de cloïsses. La facturació anual és d’uns 16,4 milions d’euros i dona feina a unes 300 persones de manera directa i a un miler de manera indirecta.