Gasolina i gasoil s'encareixen un 2% durant les festes

L'escalada del preu del petroli ja té efectes directes en la butxaca del consumidor. Els preus dels carburants s'han encarit un 2% durant les festes nadalenques i ja estan en màxims que no es veien des de l'estiu del 2015, segons les dades del Butlletí Petrolier de la Unió Europea (UE). A més, també impulsa el preu dels carburants l'enfortiment del dòlar respecte de l'euro.

Així, el preu del litre de gasolina la setmana passada es va situar en 1,233 euros, fet que suposa un increment de més d'un 1,5% respecte a la setmana prèvia al Nadal. En el cas del gasoil, a l'inici d'any tenia un preu mitjà d'1,127 euros el litre, un 2% més que dues setmanes abans.

El preu de la gasolina és, per tant, un 8,9% superior a la mateixa setmana de fa un any i és el preu més alt des dels 1,252 euros de la tercera setmana d'agost dels 2015. En el cas del gasoil, el preu és un 17% superior a la mateixa setmana de fa un any. Da un any el preu del barril de petroli Brent estava pràcticament en mínims, al voltant dels 30 dòlars, mentre que ara voreja els 55 dòlars.

Amb aquestes pujades, el gasoil i la gasolina sumen sis setmanes seguides de preus en pujada, des de meitat del mes de novembre.

Amb els preus actuals, omplir el dipòsit mitjà de gasolina de 55 litres puja a 67,8 euros, uns 8 euros més que la mateixa setmana de l'any passat, mentre que en el cas del gasoil costa 61,9 euros, 9 euros més que fa un any.

El marge de les benzineres

Des de que va començar a pujar el preu del petroli al novembre també ha crescut el marge brut dels operadors (benzineres), segons explicava en el seu darrer informe la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. El marge brut de la gasolina era al novembre un 4,6% superior al mes anterior i el del gasoil un 5,3%.

Aquest marge brut es calcula restant del preu final els impostos i el cost de la matèria primera i, per tant, inclou el marge comercial, de logística i distribució.