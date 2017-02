La Generalitat calcula que ha aconseguit rebaixar el dèficit fins el 0,9% del PIB

La Generalitat calcula que l'augment dels ingressos li haurà permès tancar el 2016 amb una retallada de 3.973 milions d'euros del dèficit públic en un any, fins situar-lo al 0,9% del PIB. Així ho ha fet públic el departament de la Vicepresidència d'Economia i Hisenda aquest dimarts en un comunicat en què assegura que les primeres estimacions del departament permeten assegurar que la Generalitat ha assolit una rebaixa del dèficit de prop del 80% en els últims sis anys, passant del 4,48% el 2010 a l'actual 0,9%.

En termes absoluts, aquest 0,9% del PIB suposa un dèficit públic de 1.906 milions d'euros, una xifra però que s'haurà de confirmar per la Intervenció General de l'Estat (IGAE) a març i que continua superant l'objectiu del 0,7% que havien d'assolir totes les adminsitracions el darrer any.

540x306 La Generalitat calcula que va aconseguir retallar el dèficit públic fins al 0,9% del PIB / Generalitat de Catalunya La Generalitat calcula que va aconseguir retallar el dèficit públic fins al 0,9% del PIB / Generalitat de Catalunya

La Generalitat fa públic aquest càlcul el mateix dia en què l 'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) ha emès el seu informe sobre les línies pressupostàries de les diferents autonomies en què per a Catalunya, augura un provable incompliment de l'objectiu del 0,6% de cara a l'any 2017. A més, però aquest 0,9% del PIB és fins i tot inferior al que la Generalitat reclamava per a l'exercici vigent, que era de l'1,2%.

El govern català atribueix aquesta millora "majoritàriament" per un increment de 2.156 milions dels ingressos no financers, "gràcies sobretot a l'augment dels recursos del model de finançament respecte al 2015 i més concretament, als ingressos corresponents a la liquidació de l’any 2014". A més, en el seu comunicat també assenyala que la millora de la recaptació també hi ha influït positivament, amb un increment del 12,1% de la recaptació per l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (178 milions més que el 2015), i l’increment del 7,3% en la recaptació de l’impost sobre el Patrimoni (34 milions més).

Tot i això, en el mateix comunicat la Generalitat reconeix que la pujada de l'1% del sou als treballadors públics i l'increment de personal docent i sanitari han provocat un augment de les despeses meritades de l'1,8% (422 milions més que el 2015).