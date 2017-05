La Generalitat va captar 352 milions en projectes d'inversió estrangera el 2016

El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, ha anunciat aquest dijous al matí en un esmorzar a l’escola de negocis Iese que la Generalitat va captar el 2016 fins a 352 milions d'euros en projectes d'inversió estrangera. En total, el Govern va aconseguir a través de l'àrea d'atracció d'inversions d'Acció (Catalonia Trade & Investment), 68 projectes, el nombre més elevat de tota la sèrie històrica. Aquestes operacions van suposar la creació de 2.870 llocs de treball i el manteniment de 1.197 llocs més.

En comparació amb l'any anterior, el nombre de projectes va augmentar un 17,2%, i el volum de la inversió mobilitzada va créixer un 10,1%. Pel que fa a la creació de llocs de treball, aquesta dada es va disparar un 48,5% respecte al 2015 i el manteniment de l'ocupació es va mantenir estable amb un increment del 0,4%.

De fet, la meitat dels projectes captats per Acció van aconseguir atreure multinacionals que encara no tenien presència a Catalunya. Segons Baiget, aquest detall apunta que no només es conserven les apostes empresarials actuals, sinó que se n'atreuen de noves. Pel que fa als països d'origen d'aquestes companyies, la majoria de les inversions provenen dels Estats Units i França, amb un 14,7% del total cadascun. El rànquing el completen Alemanya (13,2%), el Japó (11,8%), el Regne Unit (5,9%) i Bèlgica (5,9%).

Baiget ha destacat que aquest tipus de projectes també obren oportunitats per al teixit productiu local i contribueixen a portar innovació a Catalunya. " És un indicador fiable de l’atractiu del país, els hem de fer sentir com a casa", ha explicat el conseller d’Empresa i Coneixement. Segons Baiget, aquestes inversions no són fruït de la casualitat ni l’atzar, sinó un reflex dels actius que pot aportar Catalunya a multinacionals d’arreu del món.

Més inversions industrials

La indústria és el sector que més interessa a les multinacionals que volen aterrar a Catalunya. Un 27,9% del total dels projectes es van destinar al sector manufacturer, encara que el pes dels projectes destinats a l’àmbit logístic ha crescut del 3,4% al 7,4%. D'altra banda, la creació de seus centrals representa el 10,3% dels projectes d’inversió estrangera materialitzats a Catalunya, mentre que els centres de R+D suposen el 7,4% del total.

El conseller ha assegurat que Catalunya aconsegueix aquests projectes malgrat la manca de competències en matèria d’infraestructures o per pactar un model fiscal més atractiu per a les empreses estrangers. "Que no existeixi el corredor mediterrani ens condiciona a l’hora de captar determinades inversions", ha afirmat. No obstant, Baiget ha reforçat que la situació estratègia de Catalunya la situa com a "porta d’entrada al sud d’Europa" per a empreses d’arreu del món.