La Generalitat farà quatre promocions d'habitatge social, les primeres des del 2004

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha anunciat aquest dilluns que el seu departament destinarà 6,6 milions d'euros a quatre promocions d'habitatge social de lloguer, que es faran a Barcelona, Rubí i el Masnou. Rull ha fet l'anunci durant un acte al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. El Govern invertirà els 18 milions de l'impost als pisos buits en 350 nous habitatges socials

Aquestes promocions seran les primeres que posa en marxa el Govern des de l'any 2004, segons fonts de Territori. En aquest 13 anys s'havien destinat recursos de manteniment i millora en alguns barris, però no a fer nous pisos.

A les quatre promocions es destinarà una inversió de 6,6 milions d'euros i s'espera construir quasi un centenar d'habitatges. Una promoció serà a l'avinguda Joan XXIII del Masnou, on es construiran 36 habitatges, i una altra al carrer Marconi de Can Sant Joan, a Rubí, amb 26 pisos.

Les altres dues promocions seran al municipi de Barcelona: una al carrer Sigüenza, al barri del Carmel, amb 20 habitatges, i l'altra al carrer del Guadalquivir, al barri del Polvorí.

Rull ha defensat l'elecció d'aquests municipis per tornar a començar la promoció publica perquè hi ha una demanda. També ha dit que el Govern vol agafar "velocitat de creuer" per mantenir una inversió d'uns 10 milions d'euros anuals a aquest tipus de promocions.

De les noves promocions, la del Masnou ja té projecte. En els altres tres casos, els projectes sortiran en breu a concurs, seguint ja el sistema de la nova llei d'arquitectura, pendent d'aprovació pel Parlament, en la qual la qualitat del projecte guanya pes respecte de l'oferta econòmica. La idea es licitar les obres el 2018 i que els pisos es puguin entregar el 2019.

Recursos per comprar pisos

D'altra banda, el conseller Josep Rull ha anunciat que l' Institut Català del Sòl (Incasòl) cedirà 13 milions d'euros a l' Agència de l'Habitatge de Catalunya perquè compri pisos per posar-los en lloguer social.

Amb aquests recursos, l'Agència podrà comprar de 225 a 250 pisos, que se sumaran als 350 habitatges que té previst comprar el 2017 amb els 18 milions de recaptació de l'impost de pisos buits, segons ha explicat la consellera de Governació, Meritxell Borràs. Així, l'Agència acabarà l'any havent comprat més de 500 pisos, que sumats als 600 que ja va adquirir el 2015 i el 2016, afegirà al parc públic més d'un miler d'habitatges.

Segons fonts d'Habitatge, la Generalitat gestiona actualment uns 27.000 pisos, dels quals 14.000 són propis, i la resta cedits per la Sareb ('banc dolent'), entitats bancàries i particulars, uns pisos que tenen un preu de lloguer mensual que oscil·la segons superfície, lloc i ingressos del llogater, però la renda mitjana dels quals és d'uns 175 euros mensuals.