La Generalitat recapta 18,5 milions amb l'impost sobre els pisos buits

La Generalitat va recaptar l'any 2016 un total de 18,5 milions d'euros amb l' impost català als pisos buits, fet que suposa un 63,7% més que el 2015, uns ingressos que el Govern usarà per adquirir 350 pisos per a ús social que procedeixen de dacions en pagament o execucions hipotecàries.

El 2016 va ser el segon exercici des de que aquest impost va entrar en vigor. La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat, Meritxell Borràs, ha justificat l'augment recaptatori d'aquest segon any perquè l'impost va començar per aplicar-se en 72 municipis i el 2016 el Govern ho va estendre a 234 poblacions catalanes amb demanda acreditada d'habitatge.

La consellera ha explicat que des de l'any 2015 la Generalitat ha invertit un total de 32,95 milions d'euros a adquirir i adequar per a ús social un total de 601 pisos en municipis amb necessitats d'habitatge: 184 el 2015, 276 el 2016 i 141 en el que va aquest any.

La Generalitat ha pogut comprar aquests immobles gràcies als ingressos obtinguts per l'impost sobre pisos buits i per altres vies, i la previsió de l'executiu català per al 2017 és acabar l'exercici amb un total de 641 pisos adquirits.

D'aquests 641 pisos, 141 ja han estat adquirits i altres 500 més seran comprats al llarg de 2017, dels quals 350 se sufragaran amb els 18,5 milions obtinguts per l'impost de pisos buits.

Aquest impost s'aplica a aquells pisos que han estat buits durant més de dos anys sense causa justificada, i es cobra als grans tenidors, com entitats bancàries, les seves filials immobiliàries o bé a fons d'inversió. Estan exempts d'aquest impost els immobles d'entitats socials, els inclosos en programes socials d'habitatge, els apartaments turístics o bé els habitatges buits situats en municipis amb escassa demanda d'habitatge.

El 2016 la Generalitat va rebre un total de 179 autoliquidacions per part de 464 persones jurídiques a les quals corresponia abonar aquest impost.

Aquests 18,5 milions ingressats són fruit de l'aplicació de l'impost a un total de 12.460 habitatges a Catalunya que sumaven més d'un milió de metres quadrats, fet que suposa una recaptació al voltant de 1.500 euros per cadascun d'aquests pisos buits, que de mitjana tenen uns 80 metres quadrats.

L'impost sobre els pisos buits està en vigor perquè, malgrat haver estat recorregut pel Govern central davant el Tribunal Constitucional i d'haver estat suspès cautelarment durant diversos mesos el 2016, el Constitucional va aixecar la suspensió a final de setembre.

Això no obstant, l'Alt Tribunal encara s'ha de pronunciar sobre l'adequació a legislació d'aquest impost català, que persegueix reduir el nombre d'habitatges desocupats i augmentar el nombre de lloguers socials.

La consellera també ha assegurat que la banca ha multiplicat la cessió de pisos a la Generalitat, de manera que el Govern gestiona ja 27.000 pisos, un 14% més que el 2012, encara que ha expressat la seva voluntat d'ampliar el parc públic d'habitatge.



Quant a la recaptació prevista per al 2017, la Generalitat espera que sigui similar a la del 2016, atès que es continuarà aplicant l'impost a 234 poblacions catalanes.