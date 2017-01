La Generalitat tanca el novembre amb superàvit

La Generalitat va tancar el mes de novembre amb un superàvit de 1.944 milions d’euros, ja que els ingressos dels onze primers mesos del 2016 van pujar a 28.730 milions, mentre que les despeses van ser de 26.786 milions, segons l’últim informe d’execució pressupostària. Malgrat aquests números, el Govern creu que acabarà l’any amb dèficit, ja que fins al novembre s’havien obtingut més del 94% dels ingressos previstos per a tot l’any, mentre que només s’havia fet el 85% de la despesa.

En el mateix informe s’indica que “l’augment de comptabilitzacions de despeses habitual durant el mes de desembre farà desaparèixer aquests saldos positius”. El secretari d’Economia, Pere Aragonès, ja va anunciar el mes passat al Parlament que preveu tancar l’any 2016 amb un dèficit d’un 1,02%, més de tres dècimes per sobre de l’objectiu del 0,7% fixat pel govern de Madrid.

En la millora dels números de la Generalitat hi té un pes específic la liquidació del model de finançament del 2014, de 1.436 milions d’euros, que es va cobrar el juliol passat. Això va permetre tancar l’agost amb un superàvit sense operacions financeres de quasi 700 milions d’euros, que es va reduir a 358 milions al setembre i 249 a l’octubre.

El deute de l’Estat baixa del 100% del PIB

Pel que fa al conjunt de l’Estat, segons dades del Banc d’Espanya, les administracions públiques espanyoles van tancar el novembre amb 1,098 bilions d’euros en deute, 4.787 milions menys que el mes anterior. En proporció del PIB, es va situar al voltant del 99%. El percentatge, però, varia en funció de quina xifra del PIB es prengui. Si es té en compte la projecció del govern, el nivell d’endeutament fins i tot cau al 98%, mentre que si es pren l’última dada actualitzada per l’Institut Nacional d’Estadística, l’endeutament se situa en el 99,4%, just l’objectiu que Brussel·les va fixar per a finals d’aquest any i que el govern de Rajoy assegura que complirà.