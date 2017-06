La catalana Glovo es farà càrrec de les entregues a domicili de McDonald's

McDonald's ha anunciat el llançament del seu servei d'entrega a domicili a Espanya sota el nom de McDelivery. La plataforma catalana Glovo, dedicada al repartiment a domicili, ha estat l'escollida per cobrir aquesta nova demanda de la firma nord americana.

El nou servei d'entrega es troba disponible només a Barcelona i Madrid, però McDonald's ja ha assegurat que té la intenció d'arribar a la resta de ciutats espanyoles en els propers mesos, també de la mà de la firma barcelonina.

Els clients podran fer les seves comandes durant l'horari normal de cada establiment, fins i tot aquells locals que estiguin oberts 24 hores. A més, no serà necessària una compra d'un import mínim perquè es realitzi una entrega. Totes les comandes es realitzaran a través de l'aplicació de Glovo.

El president i director general de McDonald's a Espanya, Mario Barbosa ha explicat que aquesta nova línia era "una de les demandes més freqüents per part dels consumidors". Per altra banda, el conseller delegat i fundador de Glovo, Oscar Pierre, s'ha mostrat orgullós de la seva plataforma i ha recordat que "en dos anys hem demostrat la capacitat per donar un servei ràpid i eficaç en un gran nombre de ciutats".

Amb aquest nou projecte, Glovo reforça encara més el seu negoci a Barcelona. El setembre de l'any passat, la plataforma va anunciar que distribuiria productes del mercat de La Boqueria. A més d'Espanya, Glovo també ha instal·lat part de la seva xarxa de repartidors a Itàlia i França.