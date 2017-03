El Govern ajorna un mes el nou l’impost a les begudes ensucrades

El Govern ha decidit donar un mes de pròrroga per l’entrada en vigor del nou impost sobre les begudes ensucrades, que havia d’entrar en vigor el proper dissabte, segons van informar a l’ARA fonts del Departament de la Vicepresidència iEconomia. Per fer-ho, el Consell Executiu té previst aprovar un decret en la seva reunió del pròxim dimarts.

La decisió s’ha pres després de que les empreses del sector hagin demanat l’ajornament pel poc temps disponible fins a la seva entrada en vigor, ja que la llei s'ha publicat aquest dijous al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) per entrar en vigor l’1 d’abril. “La nova obligació fiscal requereix d’ajustos informàtics, molt costosos en recursos econòmics i en temps de programació, que no podran fer-se fins a conèixer els requeriments inclosos en el seu desenvolupament reglamentari, pendent d’aprovació”, deien ahir les principals patronals de fabricants i distribuïdors en un comunicat.

Una tesi que el Govern no comparteix, ja que les patronals coneixien el detall d’aquest impost, ja que el projecte de llei es va elevar al Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) –del que en formen part patronals i sindicats– al novembre i, a més, representants del Govern han mantingut reunions amb els representants de la indústria per a informar del nou tribut.

El poc temps entre l’aprovació i l’entrada en vigor del nou impost es deu al “calendari legislatiu” que ha endarrerit l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat i de la llei de mesures fiscals, que és la que inclou el nou impost. La llei diu que entrarà en vigor el primer dia feiner del següent trimestre a la seva publicació, per tant, el dilluns 3 d’abril. Si el Govern prorroga un mes l’entrada en vigor, l’impost es començarà a meritar el 2 de maig i es liquidarà a començament de juliol.

Això sempre que el govern espanyol no decideixi posar en marxa un impost similar, que acabaria amb el català. Però l’impost anàleg que preparava el govern espanyol i que amenaçava de deixar sense efecte el de la Generalitat segueix embrancat en la geometria variable a què s’ha vist abocat Mariano Rajoy per la minoria parlamentària. Al desembre, el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, va anunciar la creació d’aquest impost, com a contrapartida al suport del PSOE al sostre de despesa. Gairebé quatre mesos després, encara no s’han fet passos endavant, i ahir va quedar clar que no s’inclourà en els pressupostos de l’Estat que s’aproven avui al consell de ministres.

Dubtes sobre l’impost estatal

Ciutadans, que va anunciar el seu suport als comptes, va dir que no hi hauria nous impostos, i fonts del partit van especificar que tampoc es crearia el de les begudes ensucrades. Això, però, suposaria saltar-se l’acord amb el PSOE pel sostre de despesa i Hisenda no va voler aclarir si el tribut s’acabaria creant més endavant. Sigui com sigui, el temps ha jugat a favor de la Generalitat. Amb el tribut català aprovat i publicat al DOGC quedarien sense efecte els arguments que havia fet servir el Tribunal Constitucional quan va tombar altres impostos catalans, com el dels dipòsits bancaris, i que passaven per exigir que el tribut autonòmic estigués creat abans de l’estatal per exigir una compensació al govern espanyol.