El Govern calcula en 24.000 les places de funcionaris que haurà de convocar fins al 2019

El Govern calcula que haurà de convocar unes 24.000 places de funcionari fins al 2019 per complir l'acord al qual van arribar el govern espanyol i els sindicats per reduir la taxa d'interins en la funció pública i que preveia convertir en funcionaris fins a 250.000 empleats públics a tot l'Estat.

La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, ha admès aquest dimarts que la xifra podria rondar els 24.000 funcionaris. Així, els càlculs del Govern se situen en la banda baixa del que demanaven els sindicats, que van calcular en una forquilla d'entre 23.000 i 40.000 els funcionaris nous que hi hauria d'haver a Catalunya fins al 2019 per complir amb el pacte estre el govern espanyol i els sindicats estatals.

La consellera Borràs ha indicat que a Catalunya hi ha uns 37.000 interins, però l'acord estatal posa algunes condicions, com és que els interins que passin a funcionaris han d'haver acumulat tres anys d'interinatge. La consellera ha indicat que el tema el tractaran amb els sindicats en la Mesa de la Funció Pública, però finalment ha admès que podrien ser al voltant de 24.000 places.

Impossible saber quants funcionaris hi haD'altra banda, el Govern ha aprovat aquest dimarts l' oferta d'ocupació pública de la Generalitat per al 2017, que preveu la convocatòria de 7.721 places, que es destinaran majoritàriament a cobrir llocs de feina de l'administració "d'atenció més directa a la ciutadania", segons ha explicat la consellera Meritxell Borràs.

Aquesta és l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat més important dels darrers 6 anys, que compleix amb el que es va comprometre el president Carles Puigdemont en l'últim debat de política general al Parlament i que ha sigut possible per l'aprovació dels pressupostos, segons ha destacat la consellera Borràs. La darrera convocatòria d'ocupació va ser el 2015, quan es van oferir 1.230 places.

Segons ha explicat la titular de Governació, l'oferta d'ocupació pública aprovada aquest dimarts permetrà "l'entrada de persones noves i, per tant, de nou talent" a l'administració catalana i, a més, "molts interins podran accedir a una plaça" i, per tant, es podrà reduir la temporalitat en la funció pública.

La xifra de l'oferta pública correspon a la taxa de reposició acumulada dels anys 2016 i 2017, i que és del 100% en el cas dels col·lectius prioritaris i del 50% per a la resta. L'oferta és la que va explicar en la darrera reunió de la Mesa de la Funció Pública, que va ser criticada pels principals sindicats. En aquesta oferta a la Mesa el Govern també va fer l'oferta, que avui ha reiterat la consellera, d'un pla a 3 anys per estabilitzar plantilles en els sectors en què hi ha més interins.

"No hi ha una ampliació respecte de les places que hi ha en aquest moment", sinó que es tracta d'acabar amb la temporalitat, ha indicat la consellera, amb places en "cossos on les baixes no poden ser reposades per interins, com bombers i mossos d'esquadra", ha dit Meritxell Borràs sortint al pas de les crítiques per l'augment del nombre de funcionaris.

Sanitaris, docents, mossos i Agència Tributària

Els cossos sanitaris, els docents i els Mossos acapararan una bona part de les noves places, així com el personal per a l' Agència Tributària de Catalunya (ATC). Així, hi haurà 2.500 places de sanitaris i 2.500 més de docents, 505 places de mossos d'esquadra i 68 places per al departament de Vicepresidència i Economia, de les quals 4 seran per a l'escala d'inspecció financera del cos superior, 24 per al cos superior d'inspectors tributaris de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) i 40 per al cos tècnic de gestors tributaris de l'ATC.

Altres cossos que se'n beneficiaran són el de funcionaris de presons, amb 301 places; els bombers, amb 150 places, i els agents rurals, amb 100 places. La resta corresponen a titulats en diferents professions, cossos generals de l'administració i personal laboral.