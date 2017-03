El Govern formalitza la petició de 7.345 milions d'euros del FLA per a 2017

Un any més, el Govern s'acollirà al Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA). El consell executiu d'aquest dimarts -presidit pel vicepresident Oriol Junqueras ja que Carles Puigdemont està de viatge oficial als Estats Units-, ha aprovat sol·licitar formalment l'adhesió al fons. En concret, l'executiu català demana un préstec de 7.345 milions d'euros per a l'any 2017.

Segons la nota que ha fet pública l'executiu català, d'aquests 7.345 milions, 1.314 milions es destinaran a atendre l'objectiu del 0,6% de dèficit fixat per l'Estat per aquest any. La resta, anirà destinada a cobrir els venciments de valors emesos, préstecs nacionals a llarg termini i préstecs internacionals, així com el retorn de les liquidacions negatives del model de finançament i el finançament dels préstecs associats al FLA d'altres anys i al fons de proveïdors.

A principis de març, el Ministeri d'Hisenda ja va comunicar a Economia l'import del FLA assignat a Catalunya per al primer i segon trimestre de 2017, i la Generalitat està a l'espera que s'aprovi la quantitat definitiva que s'adjudicarà a la Generalitat per a la resta de l'any.

La reforma del finançament autonòmic, més inversions i quitances del deute del fons de liquiditat autonòmic són les concessions -de moment més en forma de declaracions que de fets- que el govern en minoria de Mariano Rajoy ha anat deixant caure a les comunitats autònomes des que ha engegat l’anomenada legislatura del diàleg.