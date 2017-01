El Govern multarà els pisos i les plataformes que no paguin la taxa turística

El Govern multarà els pisos turístics i les plataformes per buscar allotjament que no paguin la taxa turística amb fins al 300% de l'import impagat, segons el règim sancionador vinculat a l'aprovació de la llei d’acompanyament als pressupostos per al 2017 de la Generalitat.

Es tracta d'infraccions tributàries tipificades com a "molt greus" i que es sancionaran amb una multa mínima de 600 euros per als allotjaments, en cas que l'import no abonat sigui superior al 10% del total que haurien d'ingressar. A més, la llei també estableix una multa de 2.000 euros per als intermediaris —és a dir, plataformes com Airbnb —, sense límit màxim en els dos casos, segons han explicat a l'agència 'Europa Press' fonts de la Generalitat.

Aquests paràmetres impliquen una tasca de gestió i inspecció que portarà a terme l'administració tributària. En aquest sentit, el Govern assegura que "disposa de les eines per comprovar les dades declarades". D'altra banda, la Generalitat establirà com a infracció lleu —amb una multa fixa de 300 euros — que els allotjaments turístics no mostrin el codi d'identificació del pis quan facin l'autoliquidació de l'impost.

El Govern farà pagar a Airbnb la taxa turística si els usuaris no ho fan

Tot i així, el procediment per obtenir el codi està pendent d'establir per part de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), que ha d'elaborar una resolució per definir l'estructura i format del codi per a cada tipus d'establiment i equipament.

A més, el Govern també preveu elaborar "aviat" el reglament perquè les plataformes que actuen com a intermediaris per trobar allotjament, com Airbnb, puguin recaptar la taxa turística. D'aquesta manera el Govern, començarà a treballar en el contingut del conveni que aquestes empreses han de signar amb l'administració. De fet, l'estiu passat Catalunya es va deixar perdre fins a nou milions d'euros de taxa turística dels pisos d'Airbnb.

Augment de la taxa per al 2017

La Generalitat preveu incrementar la recaptació de la taxa turística el 2017, gràcies als canvis que s'introduiran si el Parlament aprova els Pressupostos. En aquest sentit, el nou sistema equiparà la taxa dels pisos turístics de Barcelona a la dels hotels de luxe, amb 2,25 euros per nit. Fora de la capital catalana, els usuaris d'aquests allotjaments hauran de pagar 0,6 euros per nit, com els hotels de quatre estrelles de la resta de Catalunya.

Fins ara, els clients de pisos turístics havien de pagar 0,65 i 0,45 euros per nit depenent de si s'allotjaven a Barcelona o fora. D'altra banda, la llei d'acompanyament dels pressupostos també introdueix una taxa per als creueristes que estan a Barcelona menys de 12 hores, de 0,65 euros per nit, mentre que la tarifa existent per a visites de més de 12 hores es manté en 2,25 euros.