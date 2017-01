El Govern oficialitza la fi dels períodes de rebaixes al comerç

El Govern ha donat llum verda aquest dimarts al projecte de llei de comerç que, entre altres aspectes, oficialitza la liberalització dels períodes de rebaixes, que ja no tindran un calendari oficial, malgrat que la nova norma recomana que es mantinguin els dos períodes actuals, a l'hivern i a l'estiu, segons ha explicat el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget.

Baiget ha defensat l'aprovació de la nova llei per acabar amb l'actual dispersió normativa, ja que ara només quedaran dues normes sobre el sector, aquesta llei i la d'equipaments comercials. També ha destacat que la nova llei simplificarà i reduirà les càrregues administratives per als comerciants, ja que se substituiran moltes autoritzacions regulades actualment per notificacions.

El conseller també ha defensat que amb aquesta llei es donen més instruments als comerciants per encarar els reptes de futur, com ara la transformació digital del sector, la professionalització i la internacionalització.

Recursos al TC i operació diàleg del govern de Madrid

Sobre la possibilitat que el govern de Madrid presenti un recurs contra aquesta llei de comerç, com ha passat en normatives anteriors, el conseller ha indicat que pot servir de "prova del cotó" sobre l'operació diàleg de l'executiu de Mariano Rajoy sobre el que fa referència al comerç.

De fet, el govern de Madrid va incloure la liberalització dels horaris comercials com una de les condicions que hauria de complir la Generalitat per poder accedir als fons de liquiditat autonòmica (FLA).

L'Estat força Catalunya a ampliar els horaris comercials per cobrar el FLABaiget ha defensat el model de comerç català davant la regulació més liberalitzadora de l'executiu de Madrid, i ha indicat que a Catalunya s'ha mantingut més l'ocupació en el sector i, a més, s'ha mantingut la densificació en les zones urbanes comercials. En aquest sentit, el conseller ha explicat "que el model és bo".

La nova llei catalana eleva de 72 a 75 les hores d'obertura setmana de dilluns a dissabte, quan la normativa estatal les fixa en 90. El conseller ha argumentat que la Generalitat té les competències plenes en el sector i sobre un possible conflicte amb el govern de Rajoy sobre aquest aspecte ha indicat que el Govern legisla "pensant en el sector comercial i el consumidor, i no en el Tribunal Constitucional".

Obertures en festius

La normativa també modifica les obertures en diumenges i festius. En general, es mantenen els 8 festius anuals autoritzats per obrir per la Generalitat, i 2 festius més que depenen de cada ajuntament.

En els municipis de més de 5.000 habitants podran obrir els establiments del menys de 150 metres quadrats dedicats bàsicament a l'alimentació, mentre que en els de menys de 5.000 habitants podran obrir tots els establiments de menys de 150 metres.

Als municipis turístics podran seguir obrint els diferents comerços, però la llei concreta més clarament quins municipis poden considerar-se turístics.