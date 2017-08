El govern espanyol manté en suspens l'ajuda als aturats de llarga durada

Des del 15 d'agost els aturats de llarga durada que fins ara podien cobrar una ajuda pública de 400 euros després d'haver esgotat la prestació han perdut aquesta possibilitat. L'ajuda s'emmarcava en el conegut com a pla Prepara, que es va aprovar en temps de crisi per reforçar la situació dels aturats de cobertura difícil mentre la taxa d'atur es mantingués per sobre del 18%. Ara, però, l'atur és del 17,2% i per això el programa va ser posat en dubte.

Precisament la segona quinzena d'agost caducava el programa i el govern espanyol va decidir no renovar-lo a l'espera de reunir-se amb les comunitats i per parlar de com donar continuïtat a aquesta cobertura. L'executiu ja va avisar que es reuniria amb les comunitats per abordar la situació, ja que aquesta és una competència transferida.

El d'aquest divendres era el primer consell de ministres on l'executiu popular tenia opció de tractar el tema, tal com van exigir dijous els sindicats UGT i CCOO, però l'executiu ha mantingut el posicionament de fa unes setmanes i s'espera a reunir-se amb les comunitats a principis de setembre per determinar el futur de l'ajuda.

UGT reclamava que el programa es prorrogués immediatament i amb caràcter retroactiu des del 15 d'agost perquè cap dels aturats quedés sense protecció. El cert, però, és que legalment el pla Prepara no ha d'estar vigent si l'atur se situa per sota del 18% i, a més, el Tribunal Constitucional ja va deixar clar que el ministeri no podia centralitzar la gestió d'aquests recursos. Per això el govern espanyol ja va avançar que al setembre estudiaria com donar continuïtat a les ajudes. Entre les mesures damunt de la taula hi ha el reforç dels programes d’orientació i formació, sobretot dels més grans de 50 anys, i la simplificació dels programes actuals de reinserció laboral.