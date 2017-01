El Govern vol que tota l'energia sigui renovable el 2050

El consell executiu de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts les bases per al Pacte Nacional per a la Transició Energètica que es posa, com a principal objectiu, aconseguir que l'any 2050 el 100% de la generació sigui renovable.

Les bases d'aquest pla posen com a centre al ciutadà, per a que passi de ser un simple consumidor a "ser un actor, que podrà ser generador i tindrà més eines per gestionar el seu consum i guanyar en eficiència", segons ha explicat després de la reunió del Govern el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget.

Baiget considera que aquest pla suposa un "canvi radical" en el model, que actualment té molta dependència energètica de l'exterior, i on el 54% de la generació elèctrica és d'origen nuclear, enfront del 20% al conjunt de l'Estat. No obstant, ha reconegut que hi ha dificultats per tirar endavant el pla, entre d'altres coses perquè la majoria de competències són a mans de l'Estat. "Si hi ha la independència i plena capacitat legislativa serà mes fàcil", ha admès.

El model, ha assenyalat el conseller, vol acabar amb el model actual de poques empreses i verticals -que fan totes les activitats elèctriques: generació, distribució i comercialització-, i aposta per xarxes intel·ligents, més interconnexions, l'autoconsum, la generació renovable i que hi hagi mes operadors amb menys barreres d'entrada.

Jordi Baiget, ha qualificat aquest document d'"estratègic" i ha explicat que dóna compliment a diverses resolucions del Parlament que insten el Govern a treballar en el canvi de model energètic. Ha afegit que ha estat "llargament treballat i consensuat amb una àmplia participació" d'agents econòmics i socials, del sector energètic i de sectors productius i acadèmics.



El pacte persegueix establir un consens polític, social i territorial per aconseguir l'objectiu de la Generalitat que el 2050 el 100% de l'energia a Catalunya sigui renovable, respecte del 8% del 2016, passant per les metes fixades per la Unió Europea (UE) d'un 20% el 2020 i un 27% el 2030.

Baiget ha matisat que l'objectiu per al 2050 està condicionat per "si les condicions tècniques, ambientals, econòmiques i polítiques ho permeten", i ha constatat que l a cosa més important no és la realitat final, sinó anar avançant.

Empoderament ciutadà i fiscalitat

El Govern es basa que les noves tecnologies permeten desenvolupar un sistema energètic més eficient i que posa al ciutadà al centre, ja que pot ser tant productor com consumidor i tenir més eines per poder optimitzar el seu consum.

Per a això, advoca per l'autoconsum amb renovables en edificis i indústries, la mobilitat elèctrica i la digitalització de les xarxes de distribució elèctrica. El document identifica set eixos estratègics d'actuació, entre ells la democratització de l'energia -amb la societat civil com participant en la presa de decisions sobre el model energètic-.

El desenvolupament del nou model energètic requereix dos pilars, que són finançament i governança, i preveu dues etapes: 2017-2030 -per establir les bases del nou model i impulsar la transició- i 2031-2050 -per fer el desplegament massiu de les tecnologies per les quals s'aposti-.

Respecte al finançament necessari per abordar la transició energètica, el Govern apunta a una nova fiscalitat energètica i ambiental que gravi el consum d'energia en funció del seu volum i de les seves emissions contaminants. També preveu el finançament i retribució d'inversions a partir dels estalvis que aquestes generin, bàsicament recorrent a la col·laboració públic-privada.

A l'àmbit de la governança, es preveu la creació de tres òrgans: el Consell Assessor per a la Transició Energètica, el Comitè Coordinador del Pacte Nacional per a la Transició Energètica i la Taula per a la Transició Energètica de Catalunya.