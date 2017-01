Grans empreses i sindicats rebutgen la nova llei de comerç

Les reaccions a la nova llei de comerç de la Generalitat, que posa fi als períodes de rebaixes tal com els coneixem i amplia de manera definitiva l’horari d’obertura comercial, no ha deixat content cap dels dos extrems. L’Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució (Anged), patronal de les grans superfícies, va criticar ahir des de Madrid que el projecte de llei és “antiquat”, ja que considera que manté intacta la regulació de fa 30 anys. L’associació, que integra gegants com El Corte Inglés, Media Markt o Ikea, va afirmar en un comunicat que la proposta del Govern no té en compte “els canvis radicals” que ha suposat la transformació digital.

“El sector comercial necessita un marc legal modern i flexible que miri al futur”, va lamentar en un comunicat la patronal, que va assegurar que la regulació catalana no els permet competir en igualtat de condicions amb el comerç electrònic, que pot vendre sense els límits horaris de les botigues físiques i “gaudeix de plena llibertat d’actuació”.

Tot i així, el petit comerç va celebrar que Catalunya tingui finalment un marc normatiu propi per regular el sector. El president de Pimec Comerç, Àlex Goñi, va destacar ahir a través d’un comunicat que el projecte de llei posi fi a “la inseguretat jurídica” amb la qual convivia el sector des que el Tribunal Constitucional va tombar l’anterior normativa comercial catalana, el 2013. D’aquesta manera ha qualificat de “positiu” el fet que la llei estigui més a prop de ser aprovada al Parlament.

“Esperem que d’aquest recorregut se’n derivi una normativa ambiciosa i amb vocació de futur”, va expressar el president de l’organisme. No obstant això, la patronal del petit comerç també ha criticat alguns punts de la nova llei i ha admès que troba a faltar “que s’hi tractin alguns aspectes bàsics per al futur del comerç de proximitat”. Goñi ha reconegut que l’associació empresarial ja s’ha reunit amb algunes de les forces parlamentàries per traslladar-los les necessitats i prioritats per al comerç de proximitat català.

Els sindicats tampoc han rebut l’anunci amb entusiasme. La UGT de Catalunya va mostrar el seu rebuig a l’avantprojecte, que va qualificar d’“incongruent”, i va defensar que tant l’ampliació de l’horari comercial com la fi del període de rebaixes agreujaran les condicions laborals dels treballadors del sector.

En contra de la conciliació

“La liberalització de les rebaixes durant tot l’any farà desaparèixer la poca contractació que ja feien les empreses a l’estiu i a l’hivern”, va assegurar el sindicat català. Segons la UGT, la fi del període de rebaixes provocarà que les empreses no comptin amb una concentració de les compres en dos períodes de l’any i, per tant, ja no contractin personal extra per fer front a la demanda. D’altra banda, el sindicat va afirmar que l’ampliació dels horaris significarà més precarització de les feines i farà més difícil la conciliació, “en un sector totalment feminitzat”.

A més, el sindicat va lamentar que no ha participat “en cap moment” en l’elaboració del projecte de llei. És per això que va assegurar que ja ha demanat reunions amb els grups parlamentaris per expressar-los la seva opinió.