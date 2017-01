Grifols compra el 49% d'una empresa californiana per 48 milions

La farmacèutica catalana Grifols ha comprat per 51 milions de dòlars (48 milions d'euros) el 49% del capital de la companyia californiana Access Biologicals, segons ha informat la firma a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

L'acord que s'ha tancat inclou una opció de compra pel 51% restant del capital d'aquí a cinc anys, és a dir, per al 2022. A més, Access Biologicals ha subscrit un contracte de subministrament per vendre productes biològics de Grifols, i els ingressos derivats d'aquest acord s'integraran en la Divisió Raw Materials, que passa a denominar-se Bio Supplies des del gener del 2017.

Fins ara, la Divisió Raw Materials & Others, que representa prop de l'1,3% de la facturació de Grifols, engloba els ingressos no recurrents que són generats per la companyia incloent, entre d'altres conceptes, els treballs a tercers de Griols Engineering, els ingressos derivats dels acords de fabricació subscrits amb Kedrion i els relatius a 'royalties'.

Víctor Grífols: sang, geni, èxit.Amb la Divisió Bio Supplies, Grífols amplia i reforça aquesta línia de negoci en incorporar productes biològics complementaris, i segueix assentant les bases per créixer a través d'adquisicions, com és el cas dels productes hematològics produïts per IBBI. La multinacional catalana d'hemoderivats té més participacions financeres minoritàries en companyies com Alkahest o IBBI.

Fundada l'any 2006, Access Biologicals és una companyia líder en la fabricació de productes biològics, com ara sèrums específics i reactius plasmàtics, que són utilitzats per companyies biotecnològiques i biofarmacèutiques per a diagnòstic in-vitro, cultiu cel·lular i recerca i desenvolupament en el camp del diagnòstic. La companyia té un centre de donació de plasma llicenciat per la FDA a Indianapolis i amb una planta de fabricació a Vista (Califòrnia).