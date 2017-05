Grifols destina un 40% del benefici a dividends

La multinacional catalana de productes de la sang Grifols va celebrar ahir la seva junta general d’accionistes per constatar un cop més el bon moment que viu. Els accionistes van aprovar els comptes del 2016, uns resultats carregats de bones notícies ja conegudes en el seu moment: ingressos rècord -per primera vegada per sobre dels 4.000 milions- i uns beneficis de 545 milions, un 2% més, malgrat les operacions corporatives que va fer.

La junta va aprovar, a més, repartir un 40% del benefici com a dividends entre l’empresa. Això suposa destinar 218 milions a retribuir els accionistes just en un moment en què l’empresa de la família Grífols ha tancat un refinançament del seu deute amb els bancs, que puja a més de 6.300 milions de dòlars (més de 5.800 milions d’euros), per millorar les condicions de terminis i interessos que paga. Aquesta situació d’endeutament, l’únic núvol que té la setena companyia de Catalunya per facturació, propiciada per operacions com la compra de la unitat de diagnòstic transfusional d’Hologic per 1.757 milions d’euros al desembre, no ha disminuït la generositat de l’empresa a l’hora de pagar dividends.

La junta va servir per ratificar el nomenament de la fórmula bicèfala amb què s’ha substituït Víctor Grífols Roura al capdavant de la gestió: el seu fill Víctor Grífols Deu i el seu germà Raimon Grífols Roura van obtenir formalment el vistiplau dels accionistes.

Assalt al número u

La multinacional catalana també va anunciar que es proposa ser líder mundial en capacitat de producció d’hemoderivats l’any 2022, superant així les seves competidores CSC i Shire, que són la primera i segona companyia del món en aquest negoci, respectivament.

Grifols té avui el 18% de quota de mercat mundial en proteïnes plasmàtiques i és líder mundial en tres, però Grífols Deu va deixar clar que vol que la companyia sigui líder “indiscutible” en el mercat dels hemoderivats.

L’executiu va explicar que els plans de l’empresa passen per tenir “molta més capacitat de producció que qualsevol altre competidor”, i per arribar a aquesta fita la farmacèutica ja té en marxa un pla, dotat amb 1.200 milions d’euros, fins a l’any 2020.