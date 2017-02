Grifols guanya 545 milions el 2016, un 2,5% més

La multinacional catalana d'hemoderivats Grifols va guanyar 545,5 milions d'euros el 2016, fet que suposa un 2,5 % més que l'any anterior. Grifols ha informat que l'any passat va obtenir uns ingressos de 4.049,8 milions, fet que suposa un 2,9 % més que el 2015. El negoci recurrent va augmentar un 4,5% amb uns ingressos de quasi 3.991 milions.

La divisió de biociència, que inclou el negoci de proteïnes del plasma, ha estat la principal palanca de creixement de la companyia el 2016, amb uns ingressos nets de 3.228 milions d'euros. Aquesta divisió ha augmentat el seu pes en el negoci del grup català, fins al 79,9% del total d'ingressos.

De la seva banda, la divisió de diagnòstics, amb uns ingressos de 664 milions, representa el 16,4% dels ingressos, mentre que la divisió hospitalària, amb uns ingressos de 100 milions, aporta una 2,4% del negoci total. A més, el grup té una divisió més, de materials i altres, que aglutina els ingressos no recurrents.

Víctor Grífols: sang, geni, èxitEl benefici brut d'explotació (Ebitda) va arribar a 1.141 milions d'euros, amb una caiguda d'un 1,8% respecte a l'any anterir. L'Ebitda suposa el 28,2% dels ingressos de la companyia.

Segons la companyia, el 2016 els marges es van veure afectats per una "significativa disminució" dels 'royalties' relacionats amb la unitat de diagnòstic de transfusions en comparació al 2015; així com per l'augment dels costos del plasma vinculats amb l'obertura de nous centres de donació i els majors incentius per a remunerar el temps del donants -a Espanya no es remunera la donació de sang, però sí a altres països-.

Les inversions per a l'obertura de nous centres han continuat els plans, que preveuen arribar a 225 centres l'any 2021. Al tancament del 2016 Grifols tenia 171 centres de donació de plasma als Estats Units, 21 centres més que el 2015. Grifols manté com a prioritat estratègica accedir al plasma, que és la seva principal matèria prima per fer front a la major demanda d'hemoderivats.

El deute financer net es va situar a tancament del 2016 en 4.047 milions d'euros. La companyia disposa de línies de finançament sense utilitzar de més de 480 milions d'euros, i una liquiditat per sobre del 1.375 milions.

La companyia ha aconseguit reforçar el balanç, amb uns actius que que a finals del 2016 pujaven a quasi 1.130 milions d'euros, enfront dels 9.601 milions d'un any abans.

Després del tancament de l'exercici dels 2016 Grifols va tancar el refinançament del seu deute, que puja a un total de 6.300 milions de dòlars. El refinançament ha permès millorar l'estructura financera i el cost mitjà del deute.