Grifols guanya 134 milions el primer trimestre, un 7% més

La companyia catalana d'hemoderivats Grifols va tancar el primer trimestre amb un benefici net de 134 milions d'euros, quantitat que és un 7% superior a la del mateix període de l'any anterior, segons ha informat aquest dimecres la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). El benefici net ajustat, és a dir, excloent els costos no recurrents per les adquisicions recents, com Hologic, i les amortitzacions lligades al refinançament del deute, pujaria a 164,2 milions, amb un increment del 17,1%.

La forta demanda de les proteïnes plasmàtiques ha empès els ingressos de la divisió de biociència, que han arribat a 853,6 milions d'euros, un 15,1% superior als del mateix període de l'any anterior. La xifra total de negoci en els tres primers mesos de l'any ha augmentat un 10,7%, fins als 1.061,7 milions d'euros.

Víctor Grífols: sang, geni, èxitBiociència és la divisió que més ha augmentat els ingressos, però també han pujat a la divisió de diagnòstic, fins als 170,6 milions, un 6% més, mentre que la divisió Bio Supplies, que inclou els productes biològics d'ús no terapèutic, ha facturat 14,4 milions, un 1,3% més, i la divisió hospitalària ha facturat 22,9 milions, un 2,2% més.

Durant el trimestre la companyia ha dinamitzat les inversions netes en recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I), fins a arribar als 62,6 milions d'euros, xifra que és un 22,9% superior a la del mateix període de l'any anterior. Aquesta quantitat inclou les inversions internes en R+D+I de la companyia, així com les inversions externes que es gestionen a través de la filial Grifols Innovation and New Technology.

Al tancament del trimestre, el deute financer de Grifols pujava a 5.754,6 milions d'euros, una quantitat que inclou els 1.700 milions de dòlars que es van finançar per comprar la unitat de diagnòstic transfusional NAT d'Hologic. Així, el deute és 4,45 vegades el benefici brut operatiu (Ebitda).

No obstant, un cop tancat el trimestre la companyia va tancar el refinançament del deute, amb una millora de les condicions i allargant els terminis de venciment. El deute total que es va incloure en el refinançament és de 7.000 milions d'euros, el cost mitjà es va rebaixar en 120 punts bàsics i es va situar per sota del 3%, i el termini mitjà de venciment es va allargar per sobre dels 7 anys.