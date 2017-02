Grifols refinança deute per més de 5.800 milions d'euros

La companyia d'hemoderivats catalana Grifols ha tancat el refinançament del seu deute de més de 6.300 milions de dòlars (més de 5.800 milions d'euros), millorant els terminis de venciment, que ara passen a una mitjana de 7 anys, i el tipus d'interès, que queda de mitjana en el 2,65%.

El procés de refinançament inclou el deute sindicat a llarg termini amb les entitats financeres i els inversors institucionals en dos trams, la línia de crèdit 'revolving' (que s'utilitza segons les necessitats) que no s'ha disposat, i el préstec per finançar la compra del negoci de diagnòstic transfusional d' Hologic.

El procés permet millorar les condicions de finançament, reduint el diferencial fins al 2% i allargant els terminis de venciment- La reducció del diferencial significa reduir el cost del deute en quasi 100 punts bàsics i el termini mitjà del deute se situa en 7 anys.

El procés de refinançament s'ha fet en un temps rècord, segons la companyia, per la bona acceptació per part dels mercats de capitals internacionals, els inversors i les institucions financeres, que han donat credibilitat a l'estratègia de creixement de la companyia, tant orgànica com mitjançant adquisicions estratègiques, com la d'Hologic,

Un total de 50 entitats financeres han subscrit el tram A, i 140 inversors institucionals el tram B del refinançament.

De fet la col·locació del deute ha tingut una sobre subscripció important, el que ha permès millorar les condicions, segons la companyia. El cost mitjà del deute refinançat se situa en el 2,65%. Aquest refinançament no inclou els bons emesos per valor de 1.000 milions de dòlars.

Grifols ha manifestat aquest dilluns el seu compromís per reduir els seus nivells d'endeutament i preveu absorbir l'augment del deute amb una millor generació de flux de caixa.