De Guindos admet que Bankia estudia comprar el Popular

Bankia és una de les entitats interessades en quedar-se amb Banco Popular. Així ho ha admès aquest matí el ministre d'Economia, Luis de Guindos, en la seva visita al Saló Automobile Barcelona. Concretament De Guindos ha explicat que Bankia analitza la situació de l'entitat presidida per Emilio Saracho i el seu "potencial interès". El ministre ho ha reconegut el mateix dia en què Banco Popular ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que "diverses entitats s'han manifestat interessades en explorar una possible operació".

Així, tal com explica l'entitat presidida per Emilio Saracho en el seu comunicat, "s'ha procedit a un primer intercanvi d'informació entre elles i s'ha sol·licitat una mostra d'interès prelimiar per al dia d'avui per, si cal, continuar analitzant l'operació". Al mateix comunicat, però, el banc aclareix que la conclusió que se'n derivi no serà vinculant i que l'entitat podrà continuar analitzant altres possibilitats.

Al seu torn, de Guindos ha volgut aclarir que el Popular "serà el que vulguin els accionistes" i ha insistit que el Banc d'Espanya i el Banc Central asseguren que els nivells de solvència de l'entitat estan per sobre del que es requereix. El titular del ministeri d'Economia ha confirmat que ha demanat a les entitats interessades en "combinar negocis" una mostra d'interès preliminar, malgrat que l'entitat no ha decidit entre les diferents alternatives.

Cap valoració de l'OPA d'Atlantia sobre Abertis

D'altra banda, quant a l' oferta pública d'adquisició d' Atlantia sobre Abertis , el ministre ha afirmat que "el govern espanyol no té absolutament res a dir" en les qüestions de preu de l'oferta i només es dedicarà a aplicar les normatives de competències i capitals. De Guindos sí que ha assenyalat que en alguna qüestió cal una autorització com és el cas d'Hispasat (Abertis en controla el 57%), ja que és un "actiu estratègic" per al govern espanyol. El ministre també ha recordat que hi ha un seguit de concessions d'Abertis a Espanya que vencen a curt termini, davant la qual cosa ha assegurat que el govern de Rajoy "prendrà la millor decisió en consideració del que és l'interès general".