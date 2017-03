Guindos preveu que el PIB creixi un 0,7% el primer trimestre i veu positives les dades d'atur

El ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha qualificat de "molt positives" les dades decreixement del PIB del 2016, publicades aquest dijous per l' Institut Nacional d'Estadística (INE), que certifiquen una millora del 3,2% de l'economia espanyola i que fan que Espanya entri en el 2017 amb una "inèrcia molt notable".

En aquest sentit, el ministre ha assenyalat que el PIB creixerà en el primer trimestre a un ritme "semblant" al registrat en la segona meitat de l'any passat, és a dir, un 0,7%. També en el primer trimestre, ha dit, Espanya ha assolit el nivell de renda previ a la crisi.

Guindos, en declaracions a RNE, ha subratllat que, "si no passa cap desgràcia", la projecció de creixement del PIB per a aquest any (2,5%) "està garantida de manera àmplia". Preguntat per si el govern té previst revisar a l'alça aquesta previsió, el ministre ha recordat que l'executiu sempre fa estimacions "prudents", que en ocasions es veuen superades per la realitat.

El ministre ha destacat que Espanya va créixer l'any passat el doble que Europa i que ho ha fet no només amb intensitat, sinó també amb "qualitat", ja que la demanda interna s'ha vist acompanyada de un bon comportament de la demanda exterior.

Pel que fa a les dades de l'atur i l'afiliació a la Seguretat Social del febrer, el ministre les ha qualificat com a "positives", fins i tot en termes desestacionalitzats, i ha subratllat que el mercat laboral es va acostant a la seva temporada bona.

"És perfectament factible mantenir la tendència en els pròxims mesos", ha dit Guindos, que ha afegit que les dades d'ocupació el 2017 continuen amb la fortalesa mostrada en 2016. "L'ocupació és conseqüència del creixement econòmic", ha ressaltat el ministre, que tot i així ha indicat que queda molt per fer perquè Espanya segueix tenint una taxa d'atur superior al 18%.