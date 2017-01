De Guindos aprovarà una llei per desvincular els preus dels serveis públics de l'IPC

El ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha advertit aquest dimarts que l'augment interanual del 3% de l'IPC és un "nivell elevat", però ha assegurat que es tracta d'una alça puntual que es refredarà de cara al segon trimestre. Durant la seva compareixença a la Comissió d'Economia del Congrés dels Diputats, ha anunciat que aprovarà "en els propers dies" una llei per desvincular els preus dels serveis públics de l'IPC.

El govern espanyol també ha avançat que posarà en marxa una llei de crèdit immobiliari per acabar amb l'opacitat a les clàusules "especialment sensibles", com és el cas de les clàusules terra. D'aquesta manera, De Guindos ha explicat la norma reforçarà els requisits d'informació perquè els consumidors tinguin "ple coneixement" del que estan signant.

La reforma obligarà els clients a firmar una fitxa precontractual "d'advertència" on declari que accepten i comprenen la informació que recull el contracte. En aquest sentit, el ministre ha defensat que la generació de confiança "és fonamental per no repetir errors del passat". Amb aquesta mesura també vol reforçar el control sobre els notaris, un col·lectiu que ha rebut crítiques per l'aplicació de les clàusules terra.

Pel que fa a l es sancions contra Volkswagen pel Dieselgate, De Guindos ha recordat que és un fet "merament procedimental" i que ja es va obrir un expedient que està paralitzat per la justícia mentre hi hagi una causa oberta. D'altra banda, el ministre espanyol ha assegurat que Espanya continuarà amortitzant el préstec concedit per Europa per rescatar el sector financer.

Respecte a les recomanacions de l'FMI en què l'organisme insisteix en pujar l'IVA reduït a Espanya, De Guindos ha reiterat que l'executiu "ja ha pres totes les decisions que havia de prendre per complir amb l'objectiu de dèficit".