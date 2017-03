De Guindos: "Per a les comunitats, el Tresor espanyol és com una mare, i els mercats, una madrastra"

260x366 El ministre d'Economia, Luis de Guindos, durant l'esmorzar d'aquest dimarts. / FERNANDO ALVARADO / EFE El ministre d'Economia, Luis de Guindos, durant l'esmorzar d'aquest dimarts. / FERNANDO ALVARADO / EFE

L'Estat s'esforça per mostrar la seva cara més amable a les comunitats. El ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha secundat aquest dimarts d'anunci que ahir va fer el seu homòleg al ministeri d'Hisenda, Cristóbal Montoro, sobre la possibilitat de condonar el deute que les comunitats han contret amb l'Estat a través del fons autonòmic de liquiditat. De Guindos ha reiterat que "es pot introduir al procés de negociació" però ha matisat que " es podrien donar situacions de discriminació", perquè no totes les comunitats estan igual d'endeutades. Tot i això, el ministre ha volgut deixar clar que per a les comunitats és millor finançar-se amb el Tresor espanyol, perquè per a les comunitats "és com una mare, i els mercats són una madrastra".

De Guindos ha defensat la utilitat del mecanisme de liquiditat, el FLA, creat el 2012 per finançar el dèficit de les comunitats autònomes. " L'estalvi en interessos ha estat d'uns 43.000 milions d'euros, i ara mateix l'administració central té 175.000 milions d'euros de passiu de les autonomies", ha puntualitzat. El missatge de l'administració central per a les autonomies és clar: "L'important és que l'administració central no deixarà caure cap administració autònoma".

Cal recordar que Catalunya és una de les comunitats autònomes que més ha estirat d'aquest mecanisme de finançament, concretament, té més d'un 70% del seu deute en mans de l'Estat, uns 46.731 milions d'euros.

L'atur per sota del 17%

El ministre d'Economia ha tornat a millorar els pronòstics per a l'economia espanyola just tres dies abans que el govern porti els pressupostos generals de l'Estat al consell de ministres d'aquest divendres. En aquest sentit, el ministre ha assegurat que "si no es cometen gaires errors" l'evolució de l'economia garantirà la reducció de l'atur de fins a un milió i mig en tres anys. De Guindos ha assegurat, de fet, que aquest 2017 l'atur baixarà "clarament" per sota del 17%. Tot i això, el ministre ha reconegut que "un 17% continua sent una xifra inacceptable per a cap societat avançada", i ha reconegut que queda molta feina per fer.

El titular d'economia ha assegurat que preveure que Espanya creixerà a un ritme del 2,5% és més que prudent, i ha pronosticat una millora del ràting de l'Estat en les actualitzacions de les agències de les properes setmanes. Amb el mateix optimisme, el ministre ha assegurat que aquest primer trimestre s'ha recuperat el nivell de renda del 2007.

La fusió de Bankia i BMN

Sobre el procés de fusió de les dues entitats financeres que encara estan parcialment en mans de l'Estat, el ministre d'Economia s'ha limitat a assegurar que en sortirà una entitat "molt solvent", i que si no fos pel rescat bancari, no s'hauria pogut dur a terme una reestructuració com l'actual. En aquest sentit, tampoc ha descartat l'opció que hi hagi més consolidació dins el sector en un futur.