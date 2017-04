Guindos crea l’eufemisme de l’any

Les ments creatives que es dediquen al noble art de l’eufemisme per inserir missatges als mitjans de comunicació tenen des d’aquest dilluns un nou far. No és guionista de Netflix, ni un astut dircom de l’alta política internacional, sinó un ministre que respon al nom de Luis de Guindos.

En efecte, Guindos va ser al Cercle Financer de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País, que va registrar una de les millors entrades del seu passat recent en un acte mil·limetrat perquè el ministre que va pilotar l’economia espanyola des dels terrors de la crisi fins al creixement actual pogués treure pit.

Hi va col·laborar el president de l’entitat i de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé, en una càlida presentació en què va destacar la condició de “lluitador” del ministre i el seu cap “ben moblat”. Però el bany de masses de Guindos no comptava amb un petit detall de l’agenda que va enterbolir un acte en què hi havia alguns dels principals caps del Grup La Caixa (Salvador Alemany, Rafael Villaseca, Juan Antonio Alcaraz o Jaume Giró), la plana major del Partit Popular de Catalunya (Enric Millo, Xavier García Albiol, Alberto Fernández Díaz), diferents representants de la patronal (Josep Lluís Bonet o Joaquim Gay de Montellà) i fins i tot figures inesperades com Luis del Olmo o la infanta Cristina. Aquest molest detall, aquesta fatalitat del calendari, es deia junta general d’accionistes del Banco Popular.

Justament aquest dilluns el nou president del Popular anunciava una nova ampliació de capital, l’acció de la sisena entitat espanyola queia un 10% i tornaven els dubtes sobre la viabilitat d’un banc que la setmana passada admetia que l’anterior cúpula havia maquillat el seu forat immobiliari. Un núvol inoportú al radiant planeta De Guindos.

Però el ministre va negar-se a regalar el focus a aquesta inconveniència i a aixafar el seu relat d’èxit, i va fer una giragonsa lingüística de primer ordre per evitar-ho. “El sistema financer espanyol en termes generals està absolutament sanejat”, va dir als periodistes. El seu geni creatiu encara va anar més lluny per parlar concretament del moment que travessa el Popular: “La situació és la que és -va fer-. És una situació específica”. Específica, segons la RAE, “que és pròpia de quelcom i la caracteritza i distingeix d’altres coses”. En interpretació lliure: específica, que amarga el relat de la bona nova d’un ministre.