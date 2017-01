Hisenda apuntarà cap al pagament de l'IVA de les botigues i l'economia digital

Un dels principals arguments del ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, per justificar la quantitat que preveu ingressar a les arques de l'Estat de cara a finals del 2017 és la lluita contra el frau. Per reforçar aquest missatge, el director general de l' Agència Tributària, Santiago Menéndez, ha assegurat que entre les línies directives del nou pla de control tributari i duaner per a aquest any, Hisenda intensificarà el control sobre el pagament de l'IVA a establiments de venda al públic, l'economia digital, les grans fortunes i les multinacionals.

En exercicis anteriors, l'Agència Tributària ja havia assegurat que controlaria amb més intensitat les grans fortunes i les multinacionals, una de les principals reclamacions, sobretot després de l'amnistia fiscal impulsada per Montoro. Aquesta vegada, però, l'Agència Tributària hi afegeix la posada en marxa d'una eina informàtica d 'autoliquidació de l'IVA que combinarà amb les inspeccions presencials, sobretot en "els sectors amb més risc", ha explicat Menéndez, sense voler detallar quins són. Així doncs, l'Agència Tributària assegura que "escombrarà" els pagaments de l'IVA d'establiments de cara al públic en què hi ha més economia submergida.

L'expresident dels inspectors acusa Hisenda de perseguir més les treballadores de la llar que els grans fraus

L'economia digital i col·laborativa

Menéndez també ha obert la porta a crear un sistema que obligui les empreses de l'economia digital a registrar la seva informació d'una manera automàtica i sistematitzada, tot i que ha insistit que com que es tracta de fenòmens nous cal veure de quina manera es resol. Per això ha posat el focus en els pagaments digitals -fins i tot ha fet referència al 'bitcoin'-, i no s'ha volgut centrar en la polèmica que susciten companyies com Airbnb o Uber, la coneguda com a economia col·laborativa, que a Espanya no tenen encara un encaix legal en termes fiscals.

El director general de l'Agència Tributària ha explicat que no es tracta de demanar la informació als consumidors, sinó del control de fabricants i prestadors de serveis 'online' i aconseguir, fins i tot, col·laborar amb altres països per comprovar els beneficis obtinguts a través d'internet.

L'Agència Tributària assegura que "es prestarà especial atenció al control de les operacions d'importació associades a transaccions de comerç electrònic i l'anàlisi de nous mètodes de pagament com ara plataformes mediadores o criptomonedes".

Una base de dades de grans fortunes

D'altra banda, Menéndez ha explicat que una de les novetats d'aquest exercici, en línia amb el que va explicar dimarts el ministre Montoro, és la creació d'una nova eina per registrar les grans fortunes i estimar el seu patrimoni, en part gràcies a les dades de l'amnistia fiscal. Segons el director general de l' Agència Tributària, aquest mecanisme ja està desenvolupat i hauria de permetre desgranar entramats societaris o tècniques diverses d'elusió fiscal. Menéndez assegura que, fins ara, el control sobre patrimonis de més de 10 milions ha permès liquidar deutes superiors als 400 milions d'euros.

En la mateixa direcció, l'Agència Tributària assegura que apuntarà cap a les multinacionals i grups amb diferents seus i que col·laborarà amb altres països per fixar-se en els entramats societaris i les empreses que no tributen els beneficis allà on els obtenen.