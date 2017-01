L'expresident dels inspectors acusa Hisenda de perseguir més les treballadores de la llar i els jubilats que els grans fraus

Els inspectors d'Hisenda denuncien que l'Agència Tributària espanyola dedica més esforços a perseguir les treballadores domèstiques, els jubilats i els joves que no pas els grans fraus més complexos. Així de clar ho ha dit l'expresident de l'Organització Professional d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat, José María Peláez, en unes jornades de l'UGT sobre justícia social i fiscalitat organitzades a Madrid. Peláez ha assegurat que Hisenda enfoca massivament les seves actuacions "contra els més dèbils", més que no pas en les estafes dels grans defraudadors.

Peláez ha concretat que l'Agència Tributària ha llançat "milers de requeriments" per a treballadores de la llar, obligant-les a tributar pel seu salari, i per a jubilats, per assegurar-se que paguen correctament els impostos que els pertoca per les pensions: posen especial èmfasi en els pensionistes que havien treballat a l'estranger. Segons aquest inspector, als joves, Hisenda els demana en molts casos la devolució de deduccions de lloguer davant qualsevol error de forma que hagin pogut cometre en demanar l'ajuda.

L'expresident dels inspectors ha matisat que totes aquestes actuacions que fa l'administració són correctes des del punt de vista legal, però destaca que l'eficàcia i el "sentit comú" indiquen que s'haurien de dedicar menys recursos aquests "petits fraus o errors" i més i millors recursos contra els grans defraudadors que "s'escapen" per falta de mitjans humans, materials i legals. "Si es comparen algunes d'aquestes situacions amb el tracte beneficiós que han rebut els defraudadors en la recent amnistia fiscal, o les cartes d'avís que es van enviar als que tenien comptes a Suïssa perquè les regularitzessin sense sancions –assegura Peláez–, només podem sentir-nos avergonyits".

Segons ha explicat aquest inspector, el 2011 es van enviar més de 1.000 expedients per delicte fiscal als tribunals, per un import de 909 milions d'euros, mentre que el 2015 la xifra va baixar fins als 341 expedients, per valor de 442 milions.

Davant aquesta realitat, tant Peláez com l'actual president de l'Organització Professional d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat, José Luis Groba, que també participava a les jornades, aposten per crear un nou Estatut de l'Agència Tributària que el govern de Mariano Rajoy ja va dir que es faria l'any 2013. Tots dos reclamen més independència per a aquesta institució i mandats limitats a cinc anys per al director general.