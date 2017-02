Hisenda preveu un any rècord en recaptació d’impostos

El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública preveu batre aquest any el rècord de recaptació tributària de 2007 gràcies a que tots els impostos, excepte el de societats, aconseguiran uns ingressos històrics. D'acord amb el document "Estratègia de política fiscal" publicat per Hisenda, la recaptació prevista per a aquest any arriba als 202.593 milions d'euros, fet que suposa un 7,8% més que en l'estimació de 2016 i implicarà superar, una dècada després , el rècord de 200.676 milions anotat el 2007 previ a l'esclat de la crisi.

No obstant això, la distribució dels ingressos tributaris és molt diferent entre 2007 i la previsió de 2017, ja que mentre els impostos de la renda o l'IVA marcaran el seu propi rècord de recaptació aquest any, el de societats continua gairebé 20.000 milions d'euros per sota del que obtenia abans de la crisi.

D'acord a les dades d'Hisenda, l'impost de societats recaptarà aquest any 25.099 milions d'euros, un 7,8% més que el 2016, i sumarà, això sí, el seu tercer any consecutiu a l'alça. El 2007 aquest impost va recaptar 44.823 milions d'euros, disparat per la bombolla immobiliària. De fet, els seus ingressos -procedents dels beneficis de les empreses- es van duplicar en quatre anys, ja que el 2003 rondaven els 21.900 milions.

Per què és fals que les grans empreses tributen al 7%Hisenda també desglossa les seves previsions per als pagaments a compte de l'impost de societats, és a dir, els avenços que abonen les empreses en els tres períodes establerts l'any i que recentment s'han elevat per a les grans companyies. Així, aquest any espera ingressar 24.724 milions per aquests pagaments a compte, un 15,2% més, principalment procedents de les grans empreses (22.002 milions), encara que també de pimes (2.471 milions).

Per la seva banda, l'impost de la renda, que és el que més recapta, ingressarà 78.104 milions d'euros aquest any, un 7,5% més, batent el seu propi rècord de les previsions de 72.662 milions el 2016. També l'IVA aconseguirà uns ingressos rècord, de 68.280 milions, un 9,3% més que el 2016, un exercici que previsiblement marcarà un màxim històric. Els impostos especials -que abasten des hidrocarburs fins l'alcohol o el tabac recaptaran 20.525 milions, un 3,9% més, per sobre del rècord de 19.786 milions comptabilitzats en 2007.

El document també recull una previsió actualitzada de la recaptació esperada per al 2016, que puja a 187.980 milions, 5.540 milions per sota dels 193.520 milions apuntats en els pressupostos generals de l'Estat. D'acord amb aquesta previsió, la recaptació de l'impost de societats en 2016 se situa en 23.290 milions, un 12,8% més que l'any anterior, però 1.578 milions menys del que s'havia estimat inicialment.