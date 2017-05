Hisenda preveu recuperar fins a 1.000 milions dels ajuts fiscals que va concedir a les grans empreses per fer adquisicions

La Hisenda espanyola té previst recuperar fins a 1.000 milions d'euros dels ajuts que va concedir a les empreses espanyoles per fer adquisicions a l'estranger i que el Tribunal Europeu de Justícia va declarar il·legals al desembre. Així ho preveu el govern de Mariano Rajoy en el Pla d'Estabilitat 2017-2020 que va presentar fa unes quantes setmanes a la Comissió Europea.

Tal com ha avançat aquest dimarts 'El País', Espanya considera un procediment específic per recuperar aquesta quantitat dels ajuts concedits a través de l'anomenat fons de comerç des del 2002 fins al 2011. Com que la justícia europea va interpretar aquestes deduccions com ajudes d'Estat, Espanya es veu obligada a recuperar-los, tot i que és difícil quantificar el volum que va arribar a suposar per a les arques públiques espanyoles. Cal recordar que es van concedir a companyies com Telefónica, per la compra d'O2; Banco Santander, per l'adquisició d'Abbey, o Iberdola, que va comprar Scottish Power.

Brussel·les investiga les ajudes fiscals a Abertis i altres empreses

Per recuperar aquests ajuts, l'Agència Tributària ha seleccionat un conjunt d'empreses a les quals es notificarà l'inici de les actuacions i se'ls farà un seguit de propostes de liquidació. Els resultats d'aquest procediment, segons indica el govern al Pla d'Estabilitat, suposen "un marge de maniobra positiu" per garantir el compliment del dèficit". Cal recordar que Espanya té previst sortir el pròxim exercici del procediment de dèficit excessiu que suposa el control dels comptes espanyols per part de Brussel·les i que, per fer-ho, necessita augmentar els seus ingressos, cosa que té previst fer sense incrementar impostos.

Un cop rebuda la notificació, cada empresa té un període màxim de 10 dies per presentar al·legacions i, a més, Hisenda aclareix que es pot iniciar una inspecció si es considera necessari comprovar altres elements addicionals, per la qual cosa es dictarien liquidacions diferents.

En què consistia l'anomenat fons de comerç?

En concret, les empreses amortitzaven durant vint anys el fons de comerç generat per la compra sempre que l'adquisició es mantingués durant un mínim d'un any. El 2009, la CE va declarar il·legals aquests ajuts, i el 2011 també els va prohibir en el cas d'adquisicions d'empreses de fora de la UE. A més, va ordenar la devolució de les bonificacions concedides des del 2007.

En primera instància, però, la justícia europea va anul·lar les decisions de la Comissió Europea. Això va ser el 2014, quan una sentència va donar la raó a Banco Santander, Santusa i Autogrill (actualment World Duty Free Group), que havien presentat recurs. Malgrat tot, la CE va recórrer aquesta sentència i el TJUE va revocar aquella primera sentència perquè va considerar que va ser un error.