Iberdrola porta Bankia a judici per les pèrdues en la sortida a borsa del banc

El judici en el qual Iberdrola reclama a Bankia 12,4 milions d'euros per les pèrdues sofertes en el procés de sortida a borsa de l'entitat bancària se celebrarà els dies 9 i 10 de març, segons recull la pròpia elèctrica en el seu informe anual de auditoria.

L'elèctrica presidida per Ignacio Sánchez Galán va presentar el 9 de maig del 2016 una demanda contra Bankia en què li reclamava els danys soferts com a conseqüència de la compra d'accions dins de l'oferta pública de subscripció (OPS) d'accions llançada per l'entitat en 2011.

Iberdrola argumenta que va comprar les accions sobre la base de la informació recollida en el fulletó publicat per Bankia i que el contingut d'aquest document "s'ha revelat greument inexacta, incorrecta i falsa".

El fullet també contenia segons el parer d'Iberdrola "omissions rellevants", el que va fer que l'elèctrica incorregués en un "manifest error excusable i invalidant en formular les ordres de subscripció d'accions".

Iberdrola va rebre el setembre passat l'escrit de contestació a la seva demanda elaborat per Bankia, i els dies 2 i 5 de desembre es va celebrar l'audiència prèvia, en la qual es va proposar la prova per les parts i es va fixar la data del judici.

En aquest judici, els tribunals han de valorar fins a quin punt Iberdrola disposava d'informació únicament basada en el fullet publicat per Bankia. En el moment de la sortida a borsa de l'entitat bancària, a través de la seva matriu, BFA, era accionista d'Iberdrola i el llavors vicepresident de Bankia, José Luis Olivas, era al consell d'administració de l'elèctrica.

Fins al moment, els tribunals han anat donant la raó a la majoria dels inversors institucionals que van demandar per la sortida a borsa de Bankia, segons consta en l'informe de comptes anuals remès la setmana passada per l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de valors (CNMV).

En concret, Bankia va rebre al tancament del 2016 la notificació de 44 sentències plantejades per inversors institucionals per l'OPS, de les quals 11 havien estat plantejades per persones físiques i 33 per persones jurídiques.

D'elles, sis van ser favorables a l'entitat en primera instància, 30 desfavorables i 20 han estat recorregudes en apel·lació. A més, diverses audiències provincials han dictats dues sentències desfavorables referents a persones físiques i sis relatives a persones jurídiques.

El banc que presideix José Ignacio Goirigolzarri explica que a 31 desembre del 2016 existien un total de 7.776 procediments civils derivats de la sortida a borsa i compra d'accions posteriors, així com determinades reclamacions extrajudicials.