Iberdrola nega pressions de l’Estat per comprar accions de Bankia

El director financer d’Iberdrola, José Sáinz Armada, va assegurar ahir que la companyia no va rebre cap petició expressa del govern espanyol per comprar accions de Bankia quan va sortir a borsa, l’any 2011, com a mostra de suport de l’energètica a l’operació.

El directiu d’Iberdrola va assegurar que l’únic motiu de la compra de les accions va ser “l’obtenció de rendibilitat”, com ja havia fet la companyia en altres casos de col·locacions d’accions en borsa, com ara amb Gamesa, Telefónica o Repsol.

“No em consta que hi hagués trucades”, va dir Sáinz Armada en la seva declaració en el judici en un jutjat de primera instància de Madrid per la reclamació de la mateixa elèctrica per les pèrdues que va tenir invertint en accions de Bankia. El directiu d’Iberdrola va assegurar que en el moment de la sortida a borsa tothom pensava que era “una gran operació de mercat”. En aquest sentit, va afirmar que l’únic que va fer que es decidissin per la inversió va ser “la rendibilitat de l’operació”, i va indicar que “l’objectiu eren els dividends i el benefici”.

Confiança en el fullet

Sáinz Armada va reconèixer que ell mateix va ser el responsable de proposar als seus superiors aquesta inversió i va indicar que no era el primer cop que Iberdrola feia una inversió d’aquest tipus. Però per recomanar la inversió a Bankia, el directiu va assegurar que va utilitzar “fonamentalment la informació del fullet [de la sortida a borsa] i alguna informació dels bancs col·locadors”, sense disposar de cap informació addicional.

En el seu informe al final del judici, l’advocada d’Iberdrola, Cristina Coto, va assegurar que no haurien comprat accions si haguessin sabut que Bankia estava en fallida tècnica i, a més, va negar que disposessin de més informació, malgrat el fet que José Luis Olivas era aleshores conseller d’Iberdrola i del BFA, la matriu de Bankia.