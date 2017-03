Iberia duplicarà rutes ja existents des de Barcelona i afegirà un vol a Punta Cana

Los Angeles, San Francisco, Buenos Aires i Punta Cana. Aquestes són les quatre rutes de llarg radi que Iberia començarà a operar des de l’aeroport del Prat, segons les dades que la mateixa companyia ha incorporat al seu GDS, la xarxa amb la qual les aerolínies fan les transaccions amb les agències de viatges online. D’aquesta manera, l’antic monopoli espanyol duplicarà rutes ja existents que fan alguns dels seus competidors: Aerolíneas Argentinas ja vola entre Barcelona i Buenos Aires, mentre que Norwegian començarà a operar aviat vols directes a San Francisco i Los Angeles. L’única novetat serà la ruta a Punta Cana (República Dominicana).

En canvi, Iberia descarta -almenys per ara- volar des de Barcelona a Tòquio, tal com havia dit que estudiava fer. De fet, si operés un vol a la capital del Japó això la faria competir amb el vol que la mateixa companyia opera entre Tòquio i Madrid. El que ja és segur és que serà Iberia (i no una de les aerolínies del grup IAG) qui operi els vols, tot i que encara podria ser que s’inventés una nova marca comercial.

La tria de vols que ha fet Iberia pot donar arguments als que sospiten que la companyia simplement està duplicant rutes ja existents per rebentar preus i posar problemes els seus competidors, com Norwegian, que havien fet una important aposta per Barcelona i podrien suposar una amenaça per al hub (centre d’interconnexió de vols) que és actualment l’aeroport de Barajas, a Madrid.

Aquesta és l’estratègia que la companyia va seguir quan Vueling va néixer i, ràpidament, es va convertir en una aerolína exitosa. De seguida, Iberia va crear Clickair del no res i va convertir-la en una rèplica, fins al punt de dificultar la sostenibilitat financera de Vueling. Aquesta maniobra va forçar la fusió entre Vueling i Clickair i, actualment, Vueling és part del mateix grup que Iberia i British Airways (IAG).

El precedent de Spanair

La situació es va repetir quan la Generalitat i un grup d’empresaris catalans van comprar Spanair i van llançar una estratègia per crear una potent aerolínia que convertís l’aeroport del Prat en un hub. Iberia va operar les mateixes rutes de Spanair per fer-li competència, tot i que l’assetjament va ser també per la via burocràtica.

Només el temps dirà si aquesta vegada és diferent.