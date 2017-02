Iberpotash relleva de manera sobtada la cúpula de l’empresa

No estava anunciat ni previst, però la multinacional ICL, propietària de les mines de potassa del Bages (Iberpotash), ha decidit canviar tota la cúpula de la companyia. La multinacional ja ho ha anunciat als treballadors en un comunicat intern en què assegura que el relleu a la direcció no afectarà els plans d’inversió. ICL té en marxa l’anomenat pla Phoenix, un projecte estratègic per a la companyia minera que té l’objectiu d’ampliar i modernitzar les instal·lacions d’ICL mitjançant una inversió de 459 milions d’euros en el període 2014-2017.

Fonts de la companyia han reconegut que el relleu està previst i afectarà el conseller delegat, Pablo de Lastres, que deixarà la companyia el 30 d’abril. Prèviament està previst que també pleguin l’històric secretari del consell d’administració, Joan Güell, amb una trajectòria de 26 anys a l’empresa, i la directora de sostenibilitat, Encarna Baras.

Aquests relleus es produeixen només un parell de mesos després que marxés el que havia sigut president d’ICL a Espanya i Europa, José Antonio Martínez Álamo. Fonts de la companyia van explicar ahir que els relleus venen pels canvis que s’estan produint a tota la multinacional israeliana, que van començar al mes de setembre, quan el conseller delegat mundial, l’alemany Stefan Borgas, va dimitir sobtadament. Des d’aquell moment s’han anat succeint canvis en tots els nivells de direcció de l’empresa a tot el món.

Canvi de cares

ICL reconeix que a Espanya venen per a la companyia moments “crucials”, ja que la posada en pràctica del pla Phoenix comportarà una gran inversió.

L’empresa s’enfronta també a reptes com el tancament de la mina de Sallent i el trasllat de la producció a Súria, així com a l’ordre de deixar d’abocar residus salins al runam del Cogulló a partir del 30 de juny d’aquest any, mentre està en fase d’aprovació el pla director urbanístic de la zona minera del Bages. Per això ICL considera que és un bon moment d’aportar “cares noves” que puguin actuar com a interlocutors de les administracions i la societat civil, on hi ha grups de forta oposició a l’activitat minera. Els canvis a la cúpula, asseguren fonts de l’empresa, es faran amb un procés ràpid i intern.