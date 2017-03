Iberpotash reserva 48 M€ per restaurar el medi ambient

ICL, la companyia química israeliana propietària d’Iberpotash -que explota les mines de potassa del Bages-, ha fet un aprovisionament de 51 milions de dòlars (uns 48 milions d’euros) per complir la sentència judicial que l’obliga a restaurar el medi natural i indemnitzar els propietaris dels pous salinitzats.

La dotació està recollida en els resultats del quart trimestre de l’any que la multinacional ha presentat a la borsa de Nova York, segons avançava ahir el diari Regió 7. En aquests comptes s’inclouen aquests 51 milions de dòlars com a provisió per a l’eliminació de residus. En una nota a part, s’indica que aquests diners s’han aprovisionat en el quart trimestre del 2016 per eliminar els residus històrics d’ICL en les seves extraccions de potassa a Espanya.

Fonts d’Iberpotash van confirmar que aquests diners són per fer front a la resolució judicial que condemnava l’empresa, com a responsable civil subsidiària, a restaurar el medi natural i indemnitzar els propietaris dels pous afectats.

La sentència ferma de l’Audiència de Barcelona és de fa un any, malgrat que el cas va arrencar l’any 1997, quan l’empresa no era propietat d’ICL. L’Audiència va condemnar la companyia com a responsable civil a restaurar el medi ambient on hi ha els runams de sal i a netejar els pous contaminats als municipis de Súria, Callús, Santpedor i Sallent. La sentència també va condemnar dos exdirectius i un extècnic de la companyia a un any i mig de presó.

L’Ajuntament de Santpedor ja va fer públic que havia demanat al jutjat penal de Manresa, en execució d’aquesta sentència, una indemnització de 6 milions d’euros.

Menys guanys

A més, la sentència també estableix que l’empresa ha d’eliminar la salinitat i els compostos orgànics volàtils derivats del tractament del mineral que hi ha a les aigües dels pous, i prendre mesures per aturar els vessaments de lixiviats a les aigües provinents dels runams de Súria i Sallent. Els runams són les muntanyes de sal que s’han anat acumulant en separar-ne la potassa.

L’aprovisionament d’ICL per al compliment de la sentència ha tingut impacte en els comptes anuals de la multinacional. Així, la companyia va tancar el 2015 amb 699 milions de dòlars de guanys (uns 656 milions d’euros), mentre que l’any 2016 el benefici net va ser un 35% inferior i es va quedar en 451 milions de dòlars (uns 422 milions d’euros).

No obstant això, no tot el descens és atribuïble a la dotació ambiental per fer front a les obligacions mediambientals d’Iberpotash. Els comptes de la companyia també s’han vist afectats per la caiguda del preu de la potassa en els mercats mundials. Així, les vendes del 2015 van ser de 5.405 milions de dòlars (quasi 5.070 milions d’euros) mentre que l’any 2016 es van quedar en 5.363 milions de dòlars (gairebé 5.30 milions d’euros).

Tot i el descens dels beneficis, el conseller delegat de la multinacional, Asher Grinbaum, es va mostrar en un comunicat “molt satisfet” amb el tancament de l’exercici “en un entorn de negocis desafiant”, marcat per la caiguda dels preus de les primeres matèries. En aquest sentit, el primer executiu de la multinacional va destacar que les mesures de control de costos i els plans de creixement han “ajudat a mitigar” la caiguda de preus.