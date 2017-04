Ignacio Fernández Toxo: “No som un partit polític, però potser hem permès que ens hi confonguin”

Després de dos mandats al capdavant de CCOO, però vinculat al sindicat des de tota la vida, Ignacio Fernández Toxo (Ferrol, 1952) va anunciar fa unes setmanes que deixava pas perquè és l’hora de posar una cara jove al capdavant d’una organització que ha passat d’1,2 milions d’afiliats el 2010 a menys d’un milió aquest any, i que s’ha vist involucrada en casos com els de les targetes black de Caja Madrid. Des del seu despatx al tercer pis de la seu de CCOO de Madrid, Fernández Toxo es resisteix a fer autocrítica i prefereix insistir en la transformació que ha engegat l’organització i que ha de culminar el basc Unai Sordo.

Per què ara?

Perquè tinc 64 anys, perquè el país i el món laboral han canviat moltíssim i el sindicat també. Hem fet un procés profund de transformació de l’organització que és més visible des de dins que des de fora. És el moment de deixar pas a una persona amb prou experiència però amb 20 anys menys per culminar el procés de renovació.

Com ha de fer-ho?

Hem d’aproximar més la realitat del sindicat a la del món laboral. El nomadisme laboral, per exemple, o la feminització del treball exigeixen una estructura sindical diferent de les clàssiques que han nascut d’una empresa on el treballador iniciava la seva vida laboral i l’acabava. El que anomenem sindicalisme de proximitat, menys hiperestructura i més recursos destinats a l’empresa i a sectors emergents, molt precaris, com les cambreres de pisos o l’economia col·laborativa.

Estan disposats a acceptar una pujada del 2% del salari en la negociació col·lectiva.

No proposarem un 2%. Espanya ha deixat enrere la recessió econòmica i això no s’ha traduït en una millora de les condicions laborals. La negociació ha de tenir en compte tot això. Hem proposat una banda entre 1,8% i 3%, però la pujada s’hauria d’acostar molt al 3% i en tot cas s’hauria de garantir que si la inflació acaba superant la pujada no hi hagi pèrdua de poder adquisitiu. Ara ja fem tard, hem tornat a parlar però ens hem enviat algun missatge pujat de to que ha refredat les negociacions.

¿Els van deixar de banda en l’acord per pactar la pujada del 8% en el salari mínim interprofessional?

No ens van agradar les formes. La mateixa tarda que s’anunciava l’acord amb el PSOE per poder aprovar el sostre de despesa, estàvem convocats a una reunió per plantejar una pujada de l’SMI de 800 euros per al 2017 i 1.000 a finals de legislatura. I es va dinamitar com a conseqüència de l’acord polític entre el PP i el PSOE.

¿Fins a quin punt els escolta el govern actual?

Manifesta més bona predisposició que l’última legislatura. Necessita un acord polític i crec que consideren que l’acord social pot ser funcional.

¿Creu que és possible, doncs, arribar a derogar la reforma laboral?

En això el govern ha establert una línia vermella. Rajoy va dir que no s’havien de canviar les coses que funcionen, però presumir d’una reforma que ha provocat més acomiadaments que el cicle recessiu i que ha fomentat la pobresa laboral és ser molt generós amb un mateix.

Per què CCOO va acomiadar part de la seva plantilla a Catalunya amb 20 dies d’indemnització?

Aquí hi ha una confusió. L’acomiadament quan té causa -i en aquell cas era causa econòmica- sempre és amb una indemnització de 20 dies, no és per la reforma laboral. El que va fer la reforma és reduir la indemnització a 20 dies de l’acomiadament improcedent, un cas diferent del que desgraciadament vam haver d’afrontar.

¿Està dividida CCOO de Catalunya entre partidaris i detractors de la independència?

No és una divisió. La gent del sindicat, com la societat catalana, té maneres diferents d’aproximar-se a la vida social i política, i en aquest cas el sindicat té opinions semblants al conjunt de la societat. CCOO sempre ha sigut federal però és evident que actualment cal una reforma constitucional i que els polítics no estan a l’altura.

Per què es comparen els sindicats amb els partits polítics?

Potser perquè nosaltres ho hem permès, però crec que no es pot establir un paral·lelisme entre un partit i una organització sindical. Són organitzacions absolutament diferents. No renunciarem al caràcter polític del sindicat, però en essència és molt diferent, encara que el reduccionisme del gran titular porti a confondre’ns.

¿Però fins a quin punt és culpa seva?

No és qüestió de culpa, és qüestió de com un es presenta. Potser és això el que hem de canviar i aconseguir que ens vegin com creiem que som.

¿No hi han influït, doncs, els casos de corrupció?

És possible. Hi ha el fet que encara s’està jutjant el cas de les targetes black, en què està involucrada gent del sindicat amb una participació molt visible. Això ha perjudicat la nostra reputació i és el pitjor episodi que he viscut mai. No sé quina repercussió ha tingut en termes d’afiliació però associo més el desgast afiliatiu a la destrucció de llocs de treball que a altres coses.