Ignacio Zubiri: “A Espanya seria perfectament sostenible tenir un nivell de pensions més elevat”

El catedràtic d’Economia de la Universitat del País Basc Ignacio Zubiri qüestiona no només la necessitat de les últimes reformes econòmiques sinó els models en si mateixos. Zubiri és doctor en economia per la universitat nord-americana de Princeton, on també ha donat classes; ha publicat més de 40 articles científics i ha assessorat diverses institucions nacionals i internacionals. És expert en hisenda pública i fins i tot n’ha redactat un manual especialitzat.

Ens diuen que les dues úniques maneres de fer sostenible el sistema de pensions és apujant els ingressos o retallant les despeses. No hi ha cap altra opció que apujar impostos o cobrar menys?

Els models econòmics no són asèptics, els resultats depenen en bona mesura de com dissenyis el model. S’ha de reconèixer que les institucions, en general, tenen una visió liberal de l’economia i creuen que el lliure mercat és l’única via per al creixement, i no és veritat.

I com es tradueix, aquest biaix, en les pensions?

Amb la idea que s’han de finançar només amb cotitzacions, que és el que ens han fet creure. Però no hi ha raons ni econòmiques ni històriques per pensar això; és una decisió ideològica. Els que fan reformes tenen una ideologia subjacent i reformen el sistema sense explicar-ne les implicacions.

Què és el que no ens diuen?

La veritat! Fins i tot les projeccions del govern espanyol diuen que la despesa en pensions és d’un 11% i que dins de 40 anys, quan hi hagi un 70% més de jubilats, no tenen intenció de gastar més. Per què? Perquè el que faran és pagar menys. Amb el sistema actual, el cost de l’envelliment el pagaran els pensionistes amb pensions més baixes. Es dona per fet que això s’ha de fer així.

I podria ser d’una altra manera?

Sí. A Espanya serien perfectament sostenibles uns nivells de pensions més elevats. De fet, estem per sota de la Unió Europea. Per tant, el que hem de dir a la societat és que hem escollit tenir aquest model.

Per què no s’obre, doncs, un debat amb altres possibilitats?

Perquè hi ha molts interessos en joc. Els polítics no volen que la gent sigui conscient de la realitat. De fet, el PP pot donar gràcies al cel o a qui vulgui pel que ha passat aquests últims anys, perquè ara hi ha una relació inversa entre inflació i sostenibilitat. La ministra continua dient que les pensions estan garantides, sí, però amb quines quantitats?

El que matemàticament no quadra, doncs, és pensar que amb cotitzacions podrem mantenir les pensions com fins ara?

Exacte, és impossible. Amb el ritme d’envelliment, a llarg termini necessitaríem crear 14 milions de llocs de treball per pagar les pensions com ara. Impossible. És més, si el govern espanyol ho creu... per què no reflecteixen aquesta millora de l’ocupació en les seves previsions?

Si el model és tan qüestionable, per què tant les empreses com els sindicats han donat el vistiplau a aquestes reformes?

Els sindicats han jugat un paper molt covard. Fins i tot tenien representants dins dels comitès d’experts de les pensions i han entrat en el joc. No sé si per les debilitats internes o per dependència del govern espanyol, però des del 2007 han acceptat mesures inacceptables sense protestar i han deixat via lliure als governs. Jo crec que es pot titllar de deixadesa de les seves funcions.

Qui hi guanya, amb la situació actual del sistema de pensions?

Les rendes més altes i les empreses. També hi guanyen les entitats financeres que ofereixen plans de pensions. I per contra hi perden els treballadors, que cobraran menys quan es jubilin.

Molts ciutadans tenen la sensació que les xifres es llegeixen interessadament per generar confusió. Tenen raó?

Hi ha confusió perquè hi ha ganes d’enfangar el terreny per no veure la realitat, sí. Les dades es manipulen per presentar el resultat que volen [els governs]. Els pensionistes només han guanyat poder adquisitiu perquè hi ha hagut un element completament inesperat: la davallada increïble dels preus.

Ens ha de preocupar que la guardiola es buidi?

L’efecte és més cosmètic que econòmic; que s’acabin les reserves ha generat un xoc a la gent. Però el que limita les pensions no és la guardiola sinó el pacte d’estabilitat. Que les pensions es paguin amb la guardiola o amb deute és el mateix, perquè tens un límit de dèficit.

I ofega, sobretot a les comunitats.

Perquè el reparteix l’Estat. L’Estat està més sanejat perquè ha jugat tota la partida de la crisi amb les cartes marcades. El fet és que si tota l’administració estigués sanejada hi hauria marge per finançar les pensions amb endeutament, però no és el cas. La decisió torna a ser o abaixo pensions o augmento ingressos.

En un futur aconseguirem que el sistema sigui sostenible?

Defineix sostenibilitat: si ho entenem com pensions per sobre de zero, sí. Si ho entenem com pensions com les d’ara, aleshores no, ja no és sostenible. Jo penso que les pensions s’haurien de tornar a vincular als preus, si no, com més anys visquem, menys cobrarem.