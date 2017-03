Indiscreció, pànic i ‘corralito’

Un atac de pànic col·lectiu provocat per una filtració. Aquesta és l’explicació que donen els responsables de la Cooperativa Agrícola de la Canonja al corralito que des de començaments de març bloqueja els dipòsits dels seus impostors i que els permet només la retirada de petites quantitats. La història de com s’ha arribat a aquest corralito és la crònica d’una mort anunciada. Com tantes altres del sector, la Cooperativa havia deixat de ser viable, acumulava pèrdues i els volums d’oli d’oliva -el seu principal producte- havien caigut en picat. La inèrcia de més d’un segle d’història o la tossuda negació de la realitat dels seus gestors ha fet que la reacció arribés massa tard. Tot i això, feia mesos que la direcció tenia clar que anaven a la liquidació. Volien fer-ho, però de manera pausada i endreçada. I calia discreció.

Però el secret es va trencar i l’alarma va córrer com la pólvora. Els impositors de la secció de crèdit van començar a retirar els seus estalvis. L’estampida d’efectiu -xifrada en uns 600.000 euros- va obligar a decretar el corralito a començaments de març. A la caixa queden ara uns 240.000 euros, una situació que obliga que els dipòsits continuïn tancats a pany i forrellat per evitar la fallida total.

La solució que planteja la junta directiva és molt senzilla, almenys teòricament: convertir els actius en líquid per tornar els dipòsits. Això suposaria la venda de la seu de l’entitat a l’Ajuntament per un milió, de la maquinària a una altra cooperativa per 250.000 i també dels actius financers. Aquestes operacions permetrien retornar els 2,9 milions que l’entitat té en dipòsits, ja que els actius sumen 3,3 milions. El president de l’entitat, Josep Maria Veciana, és optimista: “Si seguim aquest pla, un 80% dels dipòsits es podrien tornar en dos mesos, un 10% més abans que acabi l’any i l’altre 10% en un termini d’entre 4 i 5 anys”.

Així, on és el forat? Segons els gestors de l’entitat, no n’hi ha cap, perquè els actius de la Cooperativa superen el total dels dipòsits. Sí que reconeixen que el procés de liquidació té obstacles. Com els 500.000 euros que la Cooperativa deu a Hisenda per una mala praxi comptable (els gestors diuen que demandaran per danys i perjudicis l’assessoria que els va fer incórrer en aquesta irregularitat) o les dificultats que hi haurà per recuperar alguns crèdits.

L’opció dels tribunals

El pla se sotmetrà a l’opinió dels socis en una assemblea prevista per d’aquí dues setmanes. Els socis es debaten entre el pragmatisme de la promesa que aquesta via els permetrà recuperar els seus diners i la indignació perquè la junta directiva els hagi amagat el problema, un sentiment que carrega les ganes de litigi. Mentrestant, les administracions tenen molt clara la seva postura i s’alineen amb el pla de la junta directiva per evitar mals majors. Tant l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, com la Generalitat, representada pel director territorial d’Agricultura, van recomanar divendres a la crispada reunió informativa que els afectats no optessin pels tribunals.

La plataforma d’afectats, que aglutina una vintena d’afectats (en total es calcula que n’hi ha uns 500), està d’acord amb el pla, però no que els actuals gestors el liderin: “La junta que ens ha portat fins aquí és part del problema, però no pot ser part de la solució”, diu el seu portaveu, Pep Torrens. Per això reclamen que l’Ajuntament tuteli la gestió de la crisi, que se’n deixi fora l’actual president i que es formi una comissió que integrin l’interventor municipal, un representant dels socis de la Cooperativa i un altre dels impositors de la secció de crèdit.