Inditex guanya un 10% més el 2016, fins als 3.157 milions d'euros

Inditex va registrar un benefici net de 3.157 milions d'euros durant el seu últim exercici fiscal (de l'1 de febrer del 2016 al 31 de gener del 2017), un 10% més que l'anterior, segons ha informat aquest dimecres la companyia gallega. Les vendes del grup es van situar en 23.311 milions d'euros, un 12% més, mentre que l'ebitda de la companya (és a dir, el benefici abans d'impostos, interessos, amortitzacions i d'altres) va ser de 5.083 milions, fet que suposa un augment del 8%.

Segons l'empresa, les vendes van créixer a totes les zones on opera i també a totes les cadenes de botigues que gestiona el grup. Durant l'any passat, Inditex va crear 9.596 feines arreu del món i la seva plantilla ha passat de 152.854 treballadors a 162.450. D'aquest total, fins a 2.480 llocs de feina es van crear a Espanya.

Aquests bons resultats han provocat que el consell d'administració proposi a la junta general incrementar el dividend per als accionistes en un 13,3% fins als 0,8 euros per títol. El fundador i primer accionista d'Inditex, Amancio Ortega, que encara controla el 59% del grup, s'embutxacarà un total de 1.256 milions d'euros aquest any en concepte dels dividends de l'empresa.

Inditex eludeix prop de 150 milions d'euros anuals en impostos a EuropaInditex també distribuirà més de 535 milions d'euros entre tots els treballadors, a través d'un pla extraordinari de participació en els beneficis de l'empresa destinat als seus empleats. El president d'Inditex, Pablo Isla, ha destacat la importància d'aconseguir aquest resultat, tot i l'exigència d'anys anteriors i ha expressat que el seu èxit és la conseqüència directa "del compromís i l'esperit de superació" de les persones que integren el grup.

Isla també ha destacat que el grup ha tancat inversions en àrees clau, "amb la vista sempre posada en el llarg i mig termini, fet que suposa aspirar a aconseguir una empresa més sòlida i sostenible des del punt de vista econòmic, social i mediambiental".