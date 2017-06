Inditex guanya 654 milions de febrer a abril, un 18% més

El grup Inditex, fundat per Amancio Ortega, va registrar un benefici net de 654 milions d'euros durant el primer trimestre del seu exercici fiscal 2017/18 (de l'1 de febrer al 30 d'abril), fet que suposa un augment del 18% respecte del mateix període de l'exercici anterior, segons ha informat aquest dimecres la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Les vendes es van situar en 5.569 milions d'euros, un 14% més, recolzades en un "sòlid acompliment operatiu", segons l'empresa. A tipus de canvi constant, la xifra de creixement de les vendes ha sigut del 12,5%. La companyia situa el marge brut en 3.240 milions d'euros, el que representa un 14% més i el 58,2% de les vendes.

Respecte a l'inici del segon trimestre, en el període comprès entre l'1 de maig i el 3 de juny, les vendes en botiga i en línia a tipus de canvi constant han crescut un 12%.

El benefici brut d'explotació (Ebitda) d'Inditex va ser de 1.113 milions d'euros durant el primer trimestre fiscal, fet que suposa una alça del 17%, mentre que el benefici net d'explotació (Ebit) es va situar en 834 milions d'euros, un 18% més.

Les despeses operatives s'han mantingut sota "estricte" control durant el trimestre, per finalitzar creixent un 13%, principalment com a resultat de la nova superfície comercial oberta durant el període. La junta d'accionistes se celebrarà el 18 de juliol i el consell d'administració proposarà un dividend total corresponent a l'exercici 2016 de 0,68 euros per acció, dels quals 0,34 euros han sigut pagats el 2 de maig i la resta serà desemborsat el 2 de novembre.

10.700 noves ocupacions, més de 2.200 a Espanya

El grup ha aconseguit generar 10.668 nous llocs de treball en els últims 12 mesos, dels quals 2.242 han sigut a Espanya. La companyia va repartir l'abril passat 42 milions d'euros entre uns 84.000 empleats de botigues, fabricació, logística, cadenes i filials amb més de dos anys d'antiguitat, com a segona part del pla extraordinari de participació dels treballadors en el creixement de beneficis de la empresa.

Després del pagament d'aquest segon tram del pla, la companyia ha repartit entre la plantilla 79,4 milions d'euros com a resultat del pla extraordinari 2015/16 de participació en beneficis.

A més, el grup ha anunciat un nou pla de participació per al període 2017/18, d'iguals característiques.



A més, el grup continua amb les inversions vinculades al creixement. En aquest període destaca la inauguració de les noves oficines de Stradivarius a la zona del Vallès, a Cerdanyola (Barcelona), on s'ha instal·lat el personal de disseny i serveis centrals de la marca.

A més, al llarg de maig i juny s'han anunciat els projectes de dos nous 'hubs' logístics que es construiran els pròxims mesos, un a la localitat holandesa de Lelystad i l'altre a Laracha (la Corunya), que complementaran i serviran de suport a les plataformes centrals logístiques existents a Espanya. La inversió en aquests centres superarà els 150 milions d'euros.