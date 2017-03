Inditex trenca la barrera dels 3.000 M€ de guanys

Inditex ha sigut l’encarregada de posar fi a la tongada de resultats de l’Íbex-35 i ho ha fet batent rècords. El grup tèxtil fundat per Amancio Ortega va registrar un benefici net de 3.157 milions d’euros durant el seu últim exercici fiscal (de l’1 de febrer del 2016 al 31 de gener del 2017), un 10% més que l’anterior, segons ha informat aquest dimecres la companyia gallega. Això implica que Inditex supera per primera vegada el llindar dels 3.000 milions d’euros en els guanys. Les vendes del grup també van marcar un màxim històric, amb 23.311 milions d’euros, un 12% més, mentre que l’ebitda (el benefici abans d’impostos, interessos, amortitzacions i d’altres) va ser de 5.083 milions, fet que suposa un augment del 8%.

De fet, el grup ha començat el 2017 a un ritme encara superior, amb un augment de les vendes del 13% entre febrer i març. El creixement arriba en totes les marques de la companyia (Zara continua sent el vaixell insígnia, amb una facturació de 15.934 milions) i en tots els països on opera. Durant l’any passat, Inditex va obrir fins a 279 noves botigues en 56 mercats diferents i ja compta amb 7.292 locals comercials. La companyia amb seu a Arteixo va crear 9.596 llocs de treball arreu del món l’any passat (2.480 a Espanya) i la seva plantilla ja és de 162.450 treballadors.

Aquests resultats han provocat que el consell d’administració hagi proposat un augment del 13% del dividend per als accionistes, fins als 0,8 euros per títol. Amb aquest càlcul, el fundador i primer accionista d’Inditex, Amancio Ortega, que encara controla el 59% del grup, s’embutxacaria un total de 1.256 milions aquest any per aquest concepte, una xifra lleugerament inferior als beneficis de Gas Natural, la primera empresa catalana, en tot el 2016. El president d’Inditex, Pablo Isla, va percebre una retribució total de 10,3 milions d’euros l’any passat, un 14,7% menys que el 2015, segons l’informe anual de retribucions presentat a la CNMV. Inditex va mantenir el seu salari fix en 3,25 milions d’euros, però va renunciar a l’aportació al pla de pensions. Isla també percep 3,62 milions d’euros en variables a curt termini i 3,39 milions d’euros corresponents als incentius a llarg termini.

Resultats sòlids

El president del grup va destacar que aquests resultats són “molt sòlids” i que el 2016 va ser un any molt basat en una inversió forta per al grup. Isla també va assegurar que canvis polítics com l’arribada de Trump a la Casa Blanca o el Brexit no han afectat els seus plans. De fet, va explicar que Inditex té plans importants als EUA, on obrirà botigues grans a Los Angeles i San Francisco aquest any.