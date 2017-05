Javier Sánchez-Prieto: “Per cultura busquem culpables a tot”

L’última vegada que Javier Sánchez-Prieto es plantava davant dels mitjans acabava de superar la seva primera crisi d’estiu al capdavant de Vueling. Un cop entonat el mea culpa i un any després de les imatges de caos a l’aeroport del Prat, el president de l’aerolínia catalana presumeix d’operativa d’estiu i presenta un nou pla de transformació per evitar riscos.

¿En quin percentatge poden assegurar que aquest estiu no patiran una altra crisi operativa?

Si la situació de trànsit i regulació és la normal, al 100%. No hi ha cap motiu per pensar que es repetirà. Hi ha diferències notables respecte a com era Vueling aleshores. Hem aconseguit tenir coixí per recuperar la puntualitat. Per a nosaltres era molt important passar el test de la Setmana Santa i ha anat molt bé. No soc optimista per naturalesa, però estic bastant confiat.

Han aplicat un pla de 15 milions d’euros perquè això no torni a passar. ¿Són suficients per capgirar la situació?

Són suficients. Són molts diners, però quan els poses en el context d’una empresa de la mida de Vueling és perfectament assumible. Les nostres operacions ara tenen molt més coixí en tot: l’anàlisi del temps, el nombre d’avions, la tripulació en reserva... Ara podem reaccionar molt millor davant d’un problema.

L’any passat heretava la planificació de l’equip directiu anterior. Aquest any n’és el responsable.

Torno a dir que la planificació de l’any passat no estava mal feta. Tu planifiques per a un determinat nivell d’incidències. No pots preveure que això pot canviar dràsticament. . Som d’aquesta cultura judeocristiana que busca el culpable de tot. Estic més tranquil perquè Vueling s’està preparant per a una nova etapa, independentment de l’estiu.

Però també sacrificaran el seu creixement en els pròxims anys.

L’objectiu de la companyia és continuar creixent, però ens hem de preparar. Diuen que a les aerolínies els passa això cada 100 avions. I fer-ho mentre creixes molt de pressa és difícil. No és perquè hi hagi cap problema, però preferim créixer un 2% aquest any. Tornarem a córrer quan estiguem preparats.

La competència no frenarà. ¿Els perjudica això a llarg termini?

No. No ens importa competir, ens agrada, i encara més a Barcelona. El fet que Vueling creixi menys aquest any es pot interpretar com un senyal de debilitat i és el contrari. Ens estem preparant i estarem més forts que mai.

¿En dos anys?

No diria en tant de temps. Jo he de ser prudent, perquè va amb el càrrec, però hi ha símptomes a la companyia que anirà millor que mai.

Aquest estiu també faran d’alimentador dels vols de Level. ¿Aquesta aposta és una resposta a l’arribada al Prat de Norwegian?

No. Ho veig com una reacció a una nova manera de viatjar i a un públic diferent. És senyal que hem sabut adonar-nos que la indústria està canviant. Des d’IAG s’està sent prudent i respectuós, és un mercat que creixerà i com en d’altres hi ha lloc per a diversos competidors. No té per què ser una oferta excloent.

Willie Walsh va dir el 2012 que Barcelona no era rendible per a IAG per operar vols intercontinentals. Què ha canviat?

No es va descartar mai. Barcelona sempre ha sigut al radar d’aquest tipus de projectes i ha tingut avantatges. La prova és que s’ha llançat des d’aquí. S’havia de fer bé, amb una marca i una companyia diferent i això demana un temps.

Al sector aquest moment recorda el que va passar amb Vueling i Clickair, que va duplicar rutes fins que es va forçar una fusió.

Jo encara no era aquí, però fusionar Vueling i Clickair no va ser destructiu, va ser un gran encert. En el fons és una lectura. Quan Norwegian arriba a Barcelona, es posa en les rutes on hi ha Vueling i diu que aspira al lideratge de Vueling. ¿Això és destructiu? No ho veig així, és lícit. Quan analitzes les destinacions de Level i Norwegian, si són semblants és perquè són atractives.

¿Creu que el Prat està arribant al límit de la seva capacitat?

Em sembla que cal una reflexió sobre quin ha de ser el futur desenvolupament del trànsit aeri a l’aeroport i com haurem d’utilitzar les infraestructures si continua augmentant el nombre de viatgers.