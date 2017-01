El president xinès, contra Trump: "Hem de dir no al proteccionisme"

El món a l'inrevés: el president xinès, Xi Jinping, ha defensat avui el lliure comerç i ha criticat el proteccionisme, en clara referència a les polítiques que defensarà el futur president dels Estats Units, Donald Trump.

Durant el discurs d'inauguració del Fòrum Econòmic Mundial que se celebra a Davos, Jinping ha instat als líders mundials a "dir no al proteccionisme" i a seguir compromesos amb el desenvolupament, la promoció del lliure comerç, la inversió i la facilitació del comerç a través de l'obertura econòmica.

"Perseguir el proteccionisme és com tancar-se en una habitació fosca on el vent i la pluja poden quedar-se fora, però també hi ha la llum i l'aire", ha metaforitzat el president xinès.

Durant la seva primera participació a Davos, Jinoing ha assegurat que "ningú sortirà com a guanyador en una guerra comercial" i va prometre que la Xina "mantindrà la seva porta molt oberta i no la tancarà". "Una porta oberta –ha seguit– que permet als altres països accedir al mercat xinès i a la Xina integrar-se en el món. Esperem que altres països mantinguin també les seves portes obertes als inversors xinesos i mantinguin el camp de joc equilibrat per a nosaltres".